Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde artış yavaşladı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

2022 yılı Ekim ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre yüzde 2,05, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 75,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 104,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 84,03 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 132,35 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 132,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 63,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 85,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,74 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 0,83 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,83 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,26 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,49 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,21 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,54 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 41,68, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 47,22, gayrimenkul hizmetleri yüzde 63,28 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 155,38, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 135,22, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 123,33 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 10 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8,43, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 7,93, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,64 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 23,96, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 20,59, bilgi hizmetleri yüzde 11,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.