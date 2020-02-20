Hizmetçiler dizisi ne zaman başlayacak?

Meksika'da izlenme rekorları kıran Ellas son La Alegria Del Hogar dizisinin yerli yapımı olan Hizmetçiler çok yakında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Büyük merakla beklenen Hizmetçiler dizisi kadrosunda kimler var? Dizinin konusu ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

Hizmetçiler dizisi oyuncuları kimler?

Dizide;

Deniz Baysal Yurtcu

Algı Eke

Selen Domaç

Aleyna Solaker

Yiğit Kirazcı

Seçkin Özdemir

Başrol olarak ekranlarda olacak.

Hizmetçiler dizisi konusu?

Proje, İstanbul’da lüks bir sitede çalışan, birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları anlatıyor.