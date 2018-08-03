HNK Rijeka - Inter Zapresic sahaya çıkıyor

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. HNK Rijeka, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Inter Zapresic takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Ev sahibi HNK Rijeka, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Inter Zapresic son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 164 kodlu maçı oynayanlar; HNK Rijeka galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 5.75, Inter Zapresic galibiyet oranı 12.00. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

HNK Rijeka son haftadaki Hajduk Split müsabasında 3-1 kazandı.

Inter Zapresic, Dinamo Zagreb karşılaşmaında 3-1 yenildi.

HNK Rijeka, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Inter Zapresic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Inter Zapresic, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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