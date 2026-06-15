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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Hollanda: 2 - Japonya: 2 | MAÇ SONUCU

        Hollanda: 2 - Japonya: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya, 2-2 berabere kaldı. İki kez geriye düşmesine rağmen 57'de Keito Nakamura ve 88. dakikada Daichi Kamada'nın golleriyle beraberliği kurtaran Japonya, organizasyona bir puanla başladı. Üstünlüğünü koruyamayan Hollanda da haftayı 1 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 01:05 Güncelleme:
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        Japonya, 88'de Hollanda'dan puanı aldı!

        2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi. AT&T Park'ta oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Hollanda'nın gollerini 51'de Virgil van Djik ve 64. dakikada Crysencio Summerville atarken, Japonya'ya beraberliği getiren golleri ise 57'de Keito Nakamura ile 88. dakikada Daichi Kamada kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Hollanda ile Japonya, turnuvaya 1 puanla başladı.

        F Grubu'ndaki bir sonraki maçında Portakallar, İsveç'le kozlarını paylaşacak. Japonya ise Tunus'la karşılaşacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Hollanda gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Malen'in dönerek vuruşunda kaleci Suzuki meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        34. dakikada Hollanda bir kez daha golle burun buruna geldi. Reijnders'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Malen'in kafa vuruşunda kaleci Suzuki, topun kaleye girmesine izin vermedi.

        43. dakikada Nakamura, Hollanda kalesinde tehlikeli oldu. Sağdan gelen ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Japon oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

        50. dakikada Hollanda 1-0 öne geçti. Gravenberch'in sağdan ceza sahasına gönderdiği uzun topa yükselen Van Dijk'in kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu.

        57. dakikada Japonya beraberliği yakaladı. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Nakamura'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

        64. dakikada Hollanda bir kez daha öne geçti. Gravenberch'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Summerville sol ayağıyla uzak direkten topu filelere gönderdi: 2-1

        88. dakikada Japonya bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ogawa'nın kafayla vurduğu top Kamada'ya çarparak ağlara gitti: 2-2

        Müsabaka 2-2 beraberlikle tamamlandı.

        Stat: Dallas

        Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (Amerika Birleşik Devletleri)

        Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, Gravenberch (Dk. 81 Ake), Reijnders (Dk. 70 Timber), De Jong, Gakpo (Dk. 85 Brobbey), Malen (Dk. 70 Depay), Summerville (Dk. 70 Koopmeiners)

        Japonya: Suzuki, Taniguchi, Watanabe (Dk. 75 Tomiyasu), Hiroki Ito, Doan (Dk. 75 Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura, Kubo (Dk. 75 Ogawa), Daizen​​​​​​​ Maeda (Dk. 67 Junya Ito), Ueda (Dk. 84 Shiogai)

        Goller: Dk. 50 Van Dijk, Dk. 64 Summerville (Hollanda), Dk. 57 Nakamura, Dk. 88 Kamada (Japonya)

        Sarı kartlar: Dk. 61 Summerville, Dk. 83 Depay, Dk. 90+1 Van de Ven (Hollanda)

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