Hollanda'da Mayıs ayında yargının, ülkede nitrojen emisyonlarının Avrupa Birliği standartları üzerinde olmasını gerekçe göstererek binlerce inşaatı durdurma kararı almasının ardından önlemler paketi hazırlayan hükümet, ulusal hız sınırını düşürecek.

Başbakan Mark Rutte, hazırlanan önlemler paketi kapsamında karayollarında uygulanan 130 kilometrelik hız sınırını 100'e indireceklerini duyurdu.

Nitrojen oksit formunda bulunan nitrojen emisyonları çoğunlukla otomobil, kamyon ve iş makinalarından yayılıyor. Nitrojen daha sonra hem toprak hem de yeraltı sularının kirlenmesine sebep oluyor.

Rutte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan kimse memnun değil, ama hız sınırı herkesin faydasına olacak" diye konuştu.

Mahkeme kararıyla ülke genelinde durdurulan 18 bin civarında inşaat içerisinde otoyol, havaalanı, rüzgar türbini ve toplu konut projeleri de bulunuyor.

Hollandalı araştırma enstitüsü (EIB) inşaat sektöründe yaşanan duraklama nedeniyle sektörün 2021'de yüzde 8 küçüleceği ve 40 bin çalışanın işlerinin tehlikeye gireceği öngörüsünde bulundu.

Önlemler paketi içerisinde hayvan yemleri içerisindeki protein miktarının değiştirilmesi de yer alıyor. Hollanda'nın nitrojen emisyon seviyesi, AB standartlarının dört kat üzerinde ve bu gazların yüzde 61'i tarım sektörü kaynaklı.