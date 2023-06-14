Hollanda Hırvatistan maçı için geri sayım başlamış durumda. Avrupa futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan Hollanda Hırvatistan mücadelesinde kazanan takım UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükselecek. İşte, bu akşam 21:45'te oynanacak maçın ayrıntıları...