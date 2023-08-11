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        Haberler BBC Dünya Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi

        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi

        Hollanda'nın Rotterdam limanında geçen ay gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi. Savcılık, tüm faillerin yakalanması için operasyonu gizli tuttu.

        Giriş: 11.08.2023 - 07:47
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        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
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        Hollanda’nın Rotterdam limanında geçen ay gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi.

        Rotterdam Savcılığı’na göre, 8 bin 64 kilo kokain, şu ana kadar Hollanda’da tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu.

        Savcılıktan yapılan açıklamada, uyuşturucunun, Ekvador’dan yola çıkan ve Panama üzerinden Rotterdam’a gelen muz yüklü konteynerde yakalandığı belirtildi.

        Savcılığa göre, 13 Temmuz günü Rotterdam limanındaki gümrük görevlileri, özel eğitimli köpeklerle, muz yüklü konteynerleri kontrol etti.

        Yapılan arama sırasında, muzlar arasına gizlenmiş 12 palet kokain bulundu.

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        Savcılık, tüm faillerin yakalanması için operasyonu gizli tuttu.

        Operasyonlar devam ederken, piyasa değeri 600 milyon euro değerindeki 8 bin 64 kilo kokain imha edildi.

        Savcılık, Mali İstihbarat Servisi, gümrük ve polis ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

        Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam’da daha önce tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı, 2005 yılındaki 4 bin 600 kiloluk kokaindi.

        Ocak 2021’de de yine Rotterdam’da Paraguay’dan Portekiz’e gönderilen soya yüklü konteynerde 4 bin 178 kilo kokain ele geçirilmişti. Uyuşturucunun Uruguay’da yüklendiği belirlenmişti.

        Altı ayda 30 ton kokain ele geçirildi

        Hollanda’da bu yılın ilk altı ayında ele geçirilen toplam kokain miktarı 29 bin 702 kilo oldu.

        Hollanda Polis Sendikası Başkanı Jan Struijs, bu miktarda kokain ele geçirilmesinin, uyuşturucu mafyası içinde bir savaşa neden olacağını düşünüyor.

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        Hollanda makamlarına göre Ekvador, son yıllarda Avrupa ve ABD’ye yapılan ana kokain kaçakçılığının en önemli merkezlerinden biri haline geldi.

        Hollanda hükümeti, olası bir gümrük anlaşması konusunda temaslarda bulunmak üzere, önümüzdeki günlerde Ekvador'a bir heyet gönderecek.

        Lahey hükümeti, uyuşturucu rotaları, nakliye şirketleri ve kaçakçılık yönetimleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunacak.

        Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, uyuşturucu ile mücadele konusunda alınan önlemlerin meyvelerini vermeye başladığını belirerek, güvenlik ve gümrük yetkililerini kutladı.

        Maliye Bakanı Aukje de Vries de, kurumlar arası işbirliği sayesinde, 8 tondan fazla kokain yakalandığını vurgulayarak, “Bu şimdiye kadarki en büyük uyuşturucu baskını" dedi.

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        #hollanda
        #uyuşturucu
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