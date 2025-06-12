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        Haberler Bilgi Spor Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Milletler Ligi Filenin Efeleri maç takvimi

        Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde 2. maçına çıkıyor!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, rakibine 12-25, 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi. A Milli Takım, organizasyonun 2. maçında Hollanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler ise bu noktada Hollanda-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Hollanda-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 12:10 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:10
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan karşısında parkeye çıktı. A Milli Takım, Sırbistan’a 3-1 mağlup olurken gözler turnuvadaki ikinci mücadeleye çevrildi. Filenin Efeleri, organizasyonun ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, Hollanda-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

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        HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Hollanda-Türkiye voleybol maçı, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 15.30'da başlayacak.

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        HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Efeleri’nin heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        FİLENİN EFELERİ 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

        VNL'nin ilk ayak müsabakalarında Çin'in Xi'an kentinde mücadele eden Filenin Efeleri, Sırbistan’ın ardından sırayla Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

        Millilerin organizasyonun ilk haftasındaki maç programı şöyle:

        11 Haziran 2025

        TSİ 15.30 Sırbistan (3-1) Türkiye

        13 Haziran 2025

        TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)

        14 Haziran 2025

        TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)

        15 Haziran 2025

        TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

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        İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin 2. haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’da, 3. haftasında 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

        18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

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        KADRO

        Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

        Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

        Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

        Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

        Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

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