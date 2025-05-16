Hollywood'un mütevazı yıldızı Tom Cruise hayranlarını mutlu etmeyi seviyor

Tom Cruise, yeni 'Görevimiz Tehlike' filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filmiyle gündemde. 23 Mayıs'ta gösterime girecek filme, Cannes Film Festivali'nde gösterişli bir gala yapıldı.

Kırmızı halıda rol arkadaşları ve yönetmen ile bir araya gelen Tom Cruise'un kameralar önündeki sempatik tavırları herkesin dikkatini çekti. Kâh oyuncularla birlikte 'selfie' çektirdi, kâh foto muhabirlere eğlenceli pozlar verdi. Onu görmek için galanın yapıldığı salonun önünde bekleyen hayran kalabalığına da imza dağıttı, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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Hayranlarına karşı sıcak ve mütevazı tavırlarıyla tanınan Tom Cruise, aynı tutumu, filminin Tokyo galasında da gösterdi. Çığlık çığlığa kendini Cruise'a göstermeye çalışan, bir imza ya da sadece bir fotoğraf almak isteyen sevenlerini elinden geldiğinde geri çevirmemesiyle takdir topladı. Korumalarının, hayranlarıyla kendisinin arasına girmesine izin vermedi. Bu tutumu, geçen yıl bir basın mensubuna karşı yardımsever davranışını akla getirdi.

Nisan 2024'te Victoria Beckham'ın Londra'daki doğum günü partisi girişinde kendisini bekleyen basın mensupları arasında ilerlerken, fotoğrafçılardan biri, geri geri gittiği için yere düşmüş ve Tom Cruise da elinden tutarak onu yerden kaldırmıştı. Yere düşen makinesini fotoğrafçıya veren Cruise, ona iyi olup olmadığını sormuş, iyi olduğundan emin olduktan sonra doğum gününün yapıldığı mekana girmişti. Tom Cruise, bu hareketiyle de takdir toplamıştı.