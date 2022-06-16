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Honda ve Sony mobilite için güçlerini birleştirdi

Honda ile Japon teknoloji şirketi Sony, 2022 yılının Mart ayında duyurduğu ortak girişim anlaşmasını kapsamında elektrikli araç satışı ve mobilite hizmetleri için şirket kuracağını açıkladılar. Yüzde 50 ortaklık yapısı ile Japonya’da kurulması planlanan ‘Sony Honda Mobility Inc.’ şirketinin iki markanın teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlıklarını bir araya getirerek tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve çözümlere odaklanması planlanıyor. 2022 yılı içerisinde yeni şirketin kuruluşunu tamamlamayı planlayan Honda ve Sony, 2025 yılında ise elektrikli araçların satışı ve mobilite hizmetlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladığını açıkladı

Honda ve Sony mobilite için güçlerini birleştirdi
HABERTURK.COM

Mart ayında, ortak girişim anlaşması imzalayan Japonya otomobil üreticisi Honda ve ülkenin teknoloji şirketlerinden Sony, bu anlaşmanın devamı niteliğinde elektrikli araç satışı ve mobilite hizmetleri için şirket kuracak.

‘Sony Honda Mobility Inc.’ şirketinin yüzde 50 ortaklık yapısı ile Japonya’nın başkenti Tokyo’da kurulması planlanıyor. Şirketin sermayesi ise 75 milyon dolar olarak duyuruldu. Ortaklık anlaşması kapsamında her iki şirketin teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlıklarını bir araya getirerek tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve çözümlere odaklanılacak.

‘Sony Honda Mobililty Inc.’ adıyla kurulacak yeni şirket için Honda’nın güncel çevre ve güvenlik teknolojilerinden, mobilite çalışmalarından, araç üretim teknolojisini ve satış sonrası hizmet uzmanlığından faydalanılması planlanıyor. Aynı zamanda Sony’nin görüntüleme, algılama, telekomünikasyon, ağ ve eğlence teknolojileri, kullanıcılar ve çevre ile uyumlu yeni nesil mobilite hizmetlerinden yararlanılması hedefleniyor. 2022 yılı içerisinde yeni şirketin kuruluşunu tamamlamayı planlayan Honda ve Sony, 2025 yılında ise elektrikli araçların satışı ve mobilite hizmetlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladığını açıkladı.

Honda ve Sony’nin kuracağı yeni şirkete ilişkin olarak konuşan Honda CEO’su Toshihiro Mibe, "Çevreci, güvenli ve ileri teknolojileri içeren çalışmalarımız ile mobilite alanındaki tüm sosyal değişimlere meydan okumaya ve dünyanın her yerindeki girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz. Yeni şirkette, farklı endüstrilerdeki faaliyetlerimizin birleşimi sayesinde yeni değer yaratmaya çalışacağız” dedi.

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ise, "Müşterilerimiz için Sony’nin algılama teknolojisi ile Honda mühendisleri tarafından geliştirilen mobilite teknolojilerini kullanarak iki şirketin yeteneklerinden en faydalı şekilde yararlanmayı planlıyoruz. Her iki şirketin uzmanlığını bir araya getirerek yeni bir çağa öncülük etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

2040'DAN İTİBAREN SADECE ELEKTRİKLİ ÜRETECEK

Honda, 2040 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Japon üreticinin söz konusu planı çerçevesinde, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük marketlerindeki satışlarının yüzde 40'nın elektrikli otomobillerden oluşması, 2035 yılında ise bu oranın yüzde 80'lere çıkması öngörülüyor.

Sony ise, CES 2020'de Vision-S isimli elektrikli araç prototipini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sony'nin, otomobili Bosch, Continental, Genetex, Nvidia ve Magna gibi firmalarla işbirliğine giderek ürettiği açıklanmıştı.

Sony'nin aracın içi ve dışında kullandığı teknolojileri öne çıkarması, Vision-S'in seri üretiminin hedeflenmediği şeklinde yorumlanmıştı.

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