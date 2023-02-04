Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Turizm
ABONE OL

Hong Kong, 500 bin bilet dağıtacak

Hong Kong Turizm Kurulu, küresel tanıtım için mart ayından itibaren 6 aylık süreçte 500 bin uçak bileti dağıtacağını açıkladı

Hong Kong, 500 bin bilet dağıtacak
HABERTURK.COM

Hong Kong, turizmde pandemi dönemi öncesi etkinliğine dönebilmek için "Merhaba Hong Kong" kampanyasını devreye soktu. Kampanya kapsamında mart ayından başlayarak 6 aylık dönemde 500 bin uçak bileti turistlere hediye edilecek. Hong Kong Turizm Kurulu, Cathay Pacific, HK Express ve Hong Kong Airlines aracılığıyla biletleri dağıtacak.

Hükümet, pandemi döneminde havayollarına sunduğu 2 milyar dolar Hong Kong dolarlık (255 milyon dolar) paketin içine bu kampanyayı dahil etti. Kampanyanın tanıtımı için en az 100 milyon Hong Kong doları harcandığı belirtildi. Yetkililer, bu biletlerin dağıtılmasının ardından oluşacak yoğunluk nedeniyle turizm altyapısının yetersiz kalma ihtimali nedeniyle ise endişeli.

BİLETLER NASIL DAĞITILACAK?

Hediye biletler öncelikle Güneydoğu Asya pazarına sunulacak. Ardından Çin, Kuzey Asya ve dünyanın diğer bölgelerine bilet verilecek. Hong Kong'da yaşayanlar için de 80 bin bilet ayrıldı.

Biletler, diğer ülkelere pandemi öncesi ziyaretçi sayıları ve toplam ziyaretçi sayısı içindeki oranlara göre dağıtılacak.

Kampanyadan faydalanan kişilerin yanlarında 2-3 arkadaşları ya da aile üyelerini getirmesi ve böylece 1.5 milyon turistin Hong Kong'a gelmesi planlanıyor.

Biletlerin dağıtılacağı ülkelerin yerel düzenlemeleri ve geleneklerin göre hediye edileceği kaydedildi. Çekiliş ve bir alana bir hediye gibi yöntemler uygulanacak.

SIFIR COVID POLİTİKASI UYGULANDI

Dünyanın diğer bölgeleri pandeminin ardından geçtiğimiz yıl kademeli olarak açılmaya başlarken Hong Kong, Çin'in sıfır covid politikasını takip etti. 2022'nin sonunda önlemler gevşetildi.

Şu anda Hong Kong'a girebilmek için covid testi talep ediliyor; toplu taşıma araçlarında, halka açık kapalı ve açık alanlarda maske takmak zorunlu. Önümüzdeki günlerde zorunlu covid testinin kaldırılacağı belirtiliyor.

Pandemi öncesinde Hong Kong'a 25 milyondan fazla ziyaretçi geldiği, bu rakamlara yaklaşmanın zaman alacağı kaydedildi.

Toplantı, konferans, fuar gibi etkinliklerle pandemi öncesinde yıllık 1.9 milyon ziyaretçinin geldiği Hong Kong'ta bu sektörün zor durumda olduğu ifade edildi. Bu anlamda toparlanma sağlanması için 2023'te 100'den fazla organizasyon gerçekleştirilecek.

"Merhaba Hong Kong" kampanyası dahilinde Hong Kong Maratonu, Clockenflap müzik festivali ve Hong Kong Rugby Sevens başta olmak üzere 250'den fazla etkinlik ve festival yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otel doluluk oranları 2022'de yüzde 28 arttı
TURİZM Otel doluluk oranları yüzde 28 arttı
Hollywood ile ortak yapımlar geliyor! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizmde 2023 hedeflerini açıkladı
TURİZM Turizmde 2023 hedefi 60 milyon turist
Turizm gelirinde rekor
TURİZM Turizm gelirinde rekor
Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğindeki seyahatlerinde 63,4 milyar lira harcadı
TURİZM Yerli turist 63,4 milyar lira harcadı
Yarıyılda tatilcilerin kayak tercihi Antalya oldu - Turizm Haberleri
TURİZM Kayak tatilinde rota değişti!
Avrupa'da turizm, Kovid-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı
TURİZM Avrupa'da turizm, pandemi öncesine yaklaştı
Turistler yakın ve kısa yolculuklar yapacak
TURİZM Turist kısa yolu seçecek
Otobüs fiyatlarına bu yıl zam yok!
TURİZM Otobüs fiyatlarına bu yıl zam yok!
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Avrupa'da ve Türkiye'deki küresel ısınma, kar turizmini vurdu!
TURİZM Küresel ısınma, kar turizmini vurdu
Pamukkale'de 2023'te hedef 3 milyon ziyaretçi
TURİZM Bu yıl hedef 3 milyon ziyaretçi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.