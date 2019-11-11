20 yaşını aşmış her kadın bunu yapmalı

Hong Kong'da, suçluların ana karaya naklini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto için Nisan ayında başlayan gösteriler hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Sai Wan Ho bölgesinde yolu kesen göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede kan aktı.

Bir göstericinin sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı görüntülerde polis memurlarını tartaklayan protestoculardan birisinin, karşısındaki polis tarafından karnından vurulduğu görülüyor.

Polis merkezinden yapılan açıklamada vurulan protestocu hakkında bilgi verilmezken, yerel medya göstericinin ameliyat edildiğini ve durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Cuma günü de bir gösterici, polisten kaçarken sığındığı çok katlı otoparktan düşerek hayatını kaybetmişti.

Hong Kong yönetimi, tartışmalı yasa tasarısını rafa kaldırdığını açıklasa da göstericiler, daha fazla demokrasi talebiyle eylemlerini sürdürüyor.