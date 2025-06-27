Hopa sahilindeki kaçak yapıların yıkımı başladı
Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz sahilinde izinsiz olarak inşa edilen barakaların yıkımına başlandı. Kopmuş Plajı'nda yapılan yıkımda bazı vatandaşlar, yapıları kendi elleriyle söktü
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kopmuş mevkisinde, sahil boyunca kaçak olarak yapıldığı belirlenen barakalar için yıkım süreci başlatıldı.
Artvin Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde jandarma ekipleri bölgede hazır bulundu.
Ekiplerin bölgeye geldiğini gören bazı baraka sahipleri, olası bir zorla müdahaleye gerek kalmadan, yapıları kendi imkanlarıyla söktü.
Barakaların çoğunlukla yaz aylarında konaklama ve küçük işletme amaçlı kullanıldığı belirtildi.
Söküm sırasında kullanılan ahşap ve sac malzemeler, sahipleri tarafından kamyonetlerle taşındı.