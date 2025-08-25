Horma Kanyonu nerede? Horma Kanyonu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Türkiye, doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti cezbeden bir ülke olmuştur. Dağları, yaylaları, şelaleleri ve kanyonlarıyla bilhassa Karadeniz Bölgesi öne çıkar. Bu noktada öne çıkan doğal güzelliklerden biri de Horma Kanyonu’dur. Horma Kanyonu konumu nedir, hangi şehirde, hangi bölgede? İşte tüm detaylar…

HORMA KANYONU NEREDE?

Horma Kanyonu nerede? Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde yer alan bu kanyon, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde konumlanır. Bu nedenle birçok kişi, Horma Kanyonu ile Küre Dağları Milli Parkı’nı bir arada tanır. Ağırlıklı olarak doğa yürüyüşleri ve keşif turları için oldukça elverişlidir. Yaklaşık 3 kilometrelik bir ahşap yürüyüş platforma sahiptir.

HORMA KANYONU HANGİ ŞEHİRDE?

Horma Kanyonu hangi şehirde? Kanyon, ülkenin Karadeniz Bölgesi’nde Kastamonu’da yer alır. Söz konusu şehrin doğal güzellikleri arasında kabul edilir ve Kastamonu’ya gelenlerin en çok ziyaret ettiklerinde baş sıradadır.

HORMA KANYONU HANGİ İLDE?

Horma Kanyonu hangi ilde? Söz konusu kanyon, Kastamonu ilinde yer alır. Bu İlin doğal mirasları arasında önemli bir yerde olduğu kabul edilir. Bilhassa Valla Kanyonu ile beraber bölgedeki doğa turizminde en gözde destinasyonlarından görülür.