        Haberler Bilgi Yaşam Horma Kanyonu nerede? Horma Kanyonu hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Horma Kanyonu nerede? Horma Kanyonu hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Pınarbaşı'nda yer alan Horma Kanyonu, doğal güzelliği ve yeşil görüntüsüyle birçok kişinin favorisidir. Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer almasıyla birçok kişinin piknik ve nefes alma için değerlendirdiği bir konumdadır. Özellikle sosyal medya üzerinde insanların en çok ilgi gösterdiği yürüyüş ve fotoğraf rotalarından biri olarak öne çıkmıştır. Peki Horma Kanyonu nerede?

        Giriş: 25.08.2025 - 15:51 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:51
        Horma Kanyonu nerede?
        Türkiye, doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti cezbeden bir ülke olmuştur. Dağları, yaylaları, şelaleleri ve kanyonlarıyla bilhassa Karadeniz Bölgesi öne çıkar. Bu noktada öne çıkan doğal güzelliklerden biri de Horma Kanyonu’dur. Horma Kanyonu konumu nedir, hangi şehirde, hangi bölgede? İşte tüm detaylar…

        HORMA KANYONU NEREDE?

        Horma Kanyonu nerede? Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde yer alan bu kanyon, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde konumlanır. Bu nedenle birçok kişi, Horma Kanyonu ile Küre Dağları Milli Parkı’nı bir arada tanır. Ağırlıklı olarak doğa yürüyüşleri ve keşif turları için oldukça elverişlidir. Yaklaşık 3 kilometrelik bir ahşap yürüyüş platforma sahiptir.

        HORMA KANYONU HANGİ ŞEHİRDE?

        Horma Kanyonu hangi şehirde? Kanyon, ülkenin Karadeniz Bölgesi’nde Kastamonu’da yer alır. Söz konusu şehrin doğal güzellikleri arasında kabul edilir ve Kastamonu’ya gelenlerin en çok ziyaret ettiklerinde baş sıradadır.

        HORMA KANYONU HANGİ İLDE?

        Horma Kanyonu hangi ilde? Söz konusu kanyon, Kastamonu ilinde yer alır. Bu İlin doğal mirasları arasında önemli bir yerde olduğu kabul edilir. Bilhassa Valla Kanyonu ile beraber bölgedeki doğa turizminde en gözde destinasyonlarından görülür.

        HORMA KANYONU HANGİ BÖLGEDE?

        Horma Kanyonu hangi bölgede? Karadeniz Bölgesi’ndedir. Ülkemizin bu bölgesinin yemyeşil doğası ve serin havasını bünyesinde taşır. Bu kanyon, birçok kişi için yaz aylarında ideal bir kaçış noktası olur.

        HORMA KANYONU HAKKINDA BİLGİLER

        • Horma Kanyonu, doğal güzellikleriyle birçok kişiyi büyülemiştir.
        • Sarp kayalıkları ve içinden geçen Zarıkaya Deresi ile görenleri kendine hayran bırakır.
        • Kanyon boyunca inşa edilen ahşap yürüyüş platformu da ziyaretçilere panoramik bir deneyim sunar.
        • Ortalama 3 kilometre uzunluğa sahip olan bu yürüyüş yolu sayesinde kanyonun iç kısımlarına kadar rahatlıkla ilerleyebilirsiniz.
        • Horma, Valla Kanyonu ile birlikte bölgedeki en bilinen doğal oluşumlardandır.
        • Küre Dağları Milli Parkı’nın bir parçasıdır.
        • Horma Kanyonu, özellikle zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla öne çıkar.
        • Bu bölgede çok sayıda endemik bitki türü yer alır.
        • Ayrıca farklı kuş türlerini gözlemlemek de burada mümkündür.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
