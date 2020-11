HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 25'inci yaşına girdi. 1993 yılında temelleri atılan ve 1995 yılından bu yana üretim yapan tesiste, 25 yıllık süreçte yaklaşık 8 bin kişinin çalıştığı ve günümüzde de yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiği açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Hoşdere Kampüsünde, Otobüs Operasyon birimlerinin yanı sıra Ar-Ge Merkezi ve Daimler’ın Küresel IT Çözümleri Merkezi yer alıyor.

Yıllık 4 bin 500 üretim kapasiteli fabrikada üretilen Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüslerin yüzde 90’ının, başta Avrupa olmak üzere 70’ten fazlaya ülkeye ihraç edildiği belirtilirken, 2019 yılında toplam 3 bin 985 adet, 2020 yılında da Ocak-Ekim döneminde toplam 2 bin 614 adet otobüsün ihracatının gerçekleştirildiği kaydedildi.

'DAIMLER'İN AVRUPA'DA EN ÇOK OTOBÜS ÜRETEN TESİSİ'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "12 Haziran 1993’te temellerini attığımız fabrikamız, bugün dünyanın en önemli otobüs merkezlerinden biri konumuna geldi. Daimler dünyasında Avrupa’da en fazla otobüs üreten ve aynı zamanda Ar-Ge faaliyetlerinde de kapsamlı yol testlerini gerçekleştiren fabrikamız, ülkemizde istikrarın sembollerinden biri oldu. Hem yerel hem de küresel olarak yeni görevlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe de, "Türkiye’de satılan her iki otobüsten biri bu tesislerde üretiliyor ve Mercedes-Benz Türk’ün imzasını taşıyor. Fabrikamız bünyesinde 2009 yılında kurulan Ar-Ge merkezimiz ile de hem Daimler bünyesindeki tüm otobüs dünyasında söz sahibiyiz hem de mühendislik ihracatımızla ülkemize katkı sağlıyoruz. Fabrikamız bünyesindeki Küresel IT Çözümleri Merkezi, Daimler’in Almanya’dan Japonya’ya kadar 40’tan fazla ülkedeki IT ağına SAP lojistik sistemleri geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

54 BİN OTOBÜS İHRAÇ EDİLDİ

Verilen bilgiye göre, Hoşdere Otobüs Fabrikası, 1995 yılında Mercedes-Benz 0403 modeliyle başladığı üretimine bugün Mercedes-Benz Travego, Tourismo, Conecto, Intouro ve Setra marka araçlarla devam ediyor. 2019 yılında 4 bin 134 adet otobüs üreten fabrika, Ocak-Ekim 2020 tarihleri arasındaki on aylık süreçte 3 bini aşkın otobüs üretti. İlk otobüs ihracatını 1970 yılında gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk’ün toplam 58 bin adetlik otobüs ihracatının 54 bini Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndan üretildi.