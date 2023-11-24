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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de iki arkadaş arasında çıkan kavganın sonu cinayetle bitti

        Mensin'de tarihi höyükte arkadaşını bıçakla öldürdü

        Mersin'in Tarsus ilçesindeki tarihi Gözlükule Höyüğü'nde iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Tartışmada arkadaşı tarafından bıçaklanan Emin Tekin yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:34
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        Höyükte arkadaş cinayeti!
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        Mersin'in Tarsus ilçesindeki tarihi höyükte, arkadaşlar arasındaki tartışma cinayetle sonlandı.

        Olay, ilçeye bağlı Caminur Mahallesi Gözlükule Höyüğü'nde meydana geldi. Emin Tekin (41) ile arkadaşı C.S. (45) birlikte tarihi Gözlükule Höyüğü'ne geldi.

        Burada bir süre sohbet eden Tekin ile C.S. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce C.S. arkadaşı Tekin'i bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emin Tekin'in öldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi C.S., suç aleti bıçakla polise teslim oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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