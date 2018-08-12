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Esin Övet: Tacizi nasıl ispat edebilirsiniz ki. Böyle bir iddia ortaya atıldığı zaman iki taraf için de zorluk başlar. Bir kadın çıkıyor ve “Beni öpmeye çalıştı” diyor. Bir adam çıkıyor ve “Ben öyle bir şey yapmadım. İspat etsin “diyor. İyi de nasıl? Nasıl ispat etsin. Vicdan mahkemeleri artık ispat edecek bazı tacizleri. Yazılanlara çizilenlere bakıyorum ve ortaya çıkan durum bu.

Oben Budak: Setteki oyuncuların bile rahatsızlıklarını açıkladığı bir durumun böyle üzerinin kapatılması çok ayıp. Yapımcılar nasıl rahat uyuyabiliyor, bu ne vurdumduymazlık.

Kadir Kaymakçı: Ortaya atılan iddianın delilinin bulunamaması bazen ortada bir suç olduğu anlamına gelmez. Yıllarca taciz iddialarıyla gündeme gelen Bill Cosby'de her seferinde aklanmıştı. Evet, Talat Bey kanunen aklandı. Bu konuda bizim söyleyecek fazla bir şeyimiz olamaz. Vicdanlarda aklanma konusunu ise yaşayıp göreceğiz.