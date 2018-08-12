HT MASA ekibi dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturmaya 'takipsizlik' kararı verilen Talat Bulut'un durumunu masaya yatırdı. Esin Övet, "Artık vicdan mahkemeleri ispat edecek bazı tacizleri" derken Oben Budak, "Yapımcılar nasıl rahat uyuyabiliyor, bu ne vurdumduymazlık" diyerek sitem etti. Kadir Kaymakçı, "Vicdanlarda aklanma konusunu yaşayıp göreceğiz" yorumunda bulundu. İpek Durkal, "Set ekibi de mutlu değil bu durumdan" diyerek içerde yaşananlara ışık tuttu. Bülent İpek ise, tacize uğradığını iddia eden kızın setteki 5 çalışma arkadaşı gidip lehinde tanıklık ediyorsa savcının görevi takipsizlik kararı vermek değil kararı hakime bırakmaktır" ifadelerini kullandı
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HT MASA ekibi bu hafta Talat Bulut'un taciz iddiaları soruşturmasına takipsizlik verilmesini, diyetisyen Taylan Kümeli'nin 'hafif göbekli' fotoğrafını, Halit Ergenç ile Akrep Nalan'ın 'vefa' örneğini, Halan Çalhanoğlu'nun sarışın bir kadınla görüntülenmesini, Alicia Keys'in türkü eşliğinde yüzmesinin yankılarını, Mustafa Sandal'ın ticaret ısrarını, Kutsi'nin Feyza Çıpa ile ayrılmasını ve Didem Soydan'ın sosyal medya performansını masaya yatırdı
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Oyuncu Talat Bulut hakkında, dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi. Talat Bulut, 'Ortaya atılan suçlamanın delilden yoksun ve mesnetsiz iddia olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır' dedi. Oyuncu yeni sezonda Yasak Elma dizisine de devam edecekmiş…
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Esin Övet: Tacizi nasıl ispat edebilirsiniz ki. Böyle bir iddia ortaya atıldığı zaman iki taraf için de zorluk başlar. Bir kadın çıkıyor ve “Beni öpmeye çalıştı” diyor. Bir adam çıkıyor ve “Ben öyle bir şey yapmadım. İspat etsin “diyor. İyi de nasıl? Nasıl ispat etsin. Vicdan mahkemeleri artık ispat edecek bazı tacizleri. Yazılanlara çizilenlere bakıyorum ve ortaya çıkan durum bu.
Oben Budak: Setteki oyuncuların bile rahatsızlıklarını açıkladığı bir durumun böyle üzerinin kapatılması çok ayıp. Yapımcılar nasıl rahat uyuyabiliyor, bu ne vurdumduymazlık.
Kadir Kaymakçı: Ortaya atılan iddianın delilinin bulunamaması bazen ortada bir suç olduğu anlamına gelmez. Yıllarca taciz iddialarıyla gündeme gelen Bill Cosby'de her seferinde aklanmıştı. Evet, Talat Bey kanunen aklandı. Bu konuda bizim söyleyecek fazla bir şeyimiz olamaz. Vicdanlarda aklanma konusunu ise yaşayıp göreceğiz.
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İpek Durkal: Tacizin belgesi mi olurmuş! Delil ne olsun istiyorlar? Bunu çözmenin yöntemi yok mu? Çapraz sorgu şu bu, bilmiyorum işte... Tacize uğrayan kızın avukatı bu duruma itiraz edecek. Sonra, tacize uğrayan susmasın diyorlar. Konuşsa ne oluyor, işte ortada. Savcının kızı olsaydı tacize uğrayan, delil peşinde mi koşacaktı mahkemeye çıkması için. Yıllar önce Hande Ataizi de aynı kişi hakkında aynı iddiada bulunmuştu. Sağdan soldan başkalarını da duyuyoruz. Bizim vicdanlarımız çoktan verdi kararını. Set ekibi de mutlu değil bu durumdan...
Bülent İpek: Eğer bir genç kadın sette tacize uğradığını söylüyorsa, setteki 5 çalışma arkadaşı gidip lehinde tanıklık ediyorsa savcının görevi, takipsizlik kararı vermek değil kararı hakime bırakmaktır. Savcılar kendini hakim yerine koymamalı hele böyle kadına taciz gibi hassas iddialar hakkında.
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Diyetisyen Taylan Kümeli'nin Bodrum'da hafif göbekli fotoğrafı bazı takipçileri tarafından 'göbekli diyetisyen' denilerek alay konusu oldu. Diyetisyen her yaşta, 7/24 fit olmak zorunda mı?
Esin Övet: Diyetisyen dediğin tabii ki formda olmalı. Ama bu kilo mevzusu gerçekten çok can sıkıcı. İnsanların özellikle bizim ülkemizde şu kilo takıntısından bir an önce kurtulması gerekiyor. İnsanların birbirini görür görmez de daha “Nasılsın” demeden direk kilo muhabbeti yapması korkunç bir şey. Ve biz ülke olarak bu hastalığa maalesef tutulduk.
Oben Budak: Diyetisyenler bir tür hayal taciri sonuçta, hastasına karşı inandırıcı olmalı ki etkisi daha güçlü olsun. Diyetisyenler fit olmalıdır diye bir kural yok belki ama inandırıcılık adına önemli. Ama bana sorarsanız diyetisyen olgusu baştan aşağı saçma. İnsanların beslenme hatalarını gösteren, onlara iyi beslenme şekli aşılayan kişiler olmalı, sadece ne yemeleri gerektiği söylenince uzun süreli başarı elde etmek mümkün olmuyor.
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Kadir Kaymakçı: “Çin Seddi nerededir?” gibi bir soru olmuş bu! Keşke seyirci ve yarı yarıya joker haklarım olsaydı ;) İlk akla gelen “Evet fit olmalı” cevabı oluyor. Ama diyetisyen fit olmalı demek haksızlık gibi. Hele Taylan Hanım'a “Göbekli diyetisyen” demek bence densizlik. Fotoğraflarda öyle aşırı kilolu biri de yok üstelik. Bence diyetisyen obez olursa problem sanırım...
İpek Durkal: Ben o fotoğrafta yaşına göre hayli fit bir kadın gördüm. Niye kadınların Victoria’s Secret mankeni gibi olması bekleniyor bunu bir düşünün bakalım. Güzellik, tüketim üzerine kurulu çok büyük bir sektör. Bu sistem, algımızı tam da istediği gibi şekillendirdi maalesef.
Bülent İpek: Ben o fotoğrafta çok kilolu veya sağlıksız imajlı bir kadın görmüyorum. Hatta yaşına göre gayet sağlıklı ve fit. İnsanları bu acımasız noktaya getiren de yine aslında diyetisyenler. Zayıflığı herkes için sağlık ve güzellik diye yıllarca pompalayan diyet endüstrisi, sonunda böyle dönüp diyetisyenleri yok etmeye çalışan kendi canavarını yarattı.
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Halit Ergenç, daha önce hiç birlikte çalışmadığı Ferdi Merter'in tedavisi için yardımda bulunarak vefa örneği gösterdi. Akrep Nalan da İstanbul'daki evinden sonra Bodrum'daki evini de ölümünden sonra ÇYDD'ye bağışladığını açıkladı. Akrep Nalan ve Halit Ergenç'in iyiliklerinin bu kadar çok konuşulması sanat dünyasında daha çok kötülüğün öne çıkmasından mı kaynaklanıyor?
E.Ö.: Aslında yapılan iyiliklerin konuşulması ayıptır. Ama son yıllarda iyilikler o kadar azalmaya başladı ki bence örnek olması açısından konuşmakta hatta bazı şeyleri göze sokmakta yarar var. Halit Ergenç’i bir kez daha adam gibi adam olduğunu gösterdi. Akrep Nalan’da güzel bir hareket yapıyor. İkisini de ayakta alkışlıyorum.
O.B.: İyiliğe şaşırıyoruz değil mi, çok garip. Ünlüler dünyasında örneğine az rastlanan kişiler bunlar. Dünyada kötülük yükselişte sonuçta. Bencillik, kendini bilmezlik ve cahillik birleşince daha çok insanların kötü yanlarını dinliyoruz. İyilik yapmak kimsenin aklına bile gelmiyor.
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K.K.: Sanat camiasında kötülük öne çıktı iyilikler az görünüyor gibi bir kıyaslama saçma olmuş. Halit Ergenç'e de Akrep Nalan'a da tebrikler. Ben biliyorum birçok sanatçı öğrencilere eğitim bursu veriyor, ihtiyacı olan insanlara maddi yardımda bulunuyor. Bunları gözümüze sokmuyorlar diye tüm sanat camiasını bir çuvala koymak gerekmiyor. Belki çok çok kazanan sanatçılar bir vakıf kurup bu yardımlarını kurumsallaştırabilirler. Hollywood'da bunun örnekleri var.
İ.D.: Sadece sanat dünyasında değil, kötülük tüm dünyada başrolde. Az sayıda kalan iyi insanlar da hayata karşı inancımızın, umudumuzun yeşermesine sebep oluyor. İyi ki hala varlar.
B.İ.: Halit Ergenç yaşamıyla da her zaman örnek gösterilecek kalite ve olgunlukta. Sosyal medyada başka olaylar üzerinden duyarlılık ve hassasiyet kasan günümüz oyuncularını gerçek iyilik hareketlerinde göremiyoruz ne yazık ki. Akrep Nalan'ın yaptığı ise tam bir gerçek sanatçı hareketi. Zeki Müren, Safiye Ayla gibi kendini millete adamış sanatçıların yolundan gitti. Belli bir seviyeye gelmiş sanatçılar zaten ailesinin değil artık toplumum ortak değeridir ve yaşamında da ölümünden sonra da maddi manevi toplumla kaynaşmalıdır bana göre. Geçen hafta telefonla arayıp Nalan Hanımla konuştum, bana Bodrum'daki evini de ÇYDD'ye bağışlayacağını söyledi. Heyecanını, sesindeki gururu duydum. Akrep Nalan ile aynı ülkede yaşadığım için ben de o gururu duydum.
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Hakan Çalhanoğlu, “Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum nedeniyle boşanacağım” demişti. Hamile olan eşinden boşanacağını açıklayan futbolcunun İbıza’da bir kulüpte sarışın bir kadınla samimi şekilde eğlendiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Çalhanoğlu basına bu görüntüyü vererek yaşanan boşanma sürecinde yara almış mıdır?
E.Ö.: Hakan Çalhanoğlu’nun acilen edep ve terbiye dersi alması gerekiyor. Böyle bir adamlık olmaz. Etrafında bir Allah’ın kulu yok mu “Oğlum sen ne yapıyorsun” demiyor mu? Annesi mesela? "Bir bekle böyle ortalığa serilir mi çirkinlikler" demiyor mu?” Korkunç bir durum.
O.B.: Bir insan eski eşini herkesin önünde rezil etme duygusunu anlayamıyorum. Hadi Hakan Bey’in gözü sinirden hiçbir şeyi görmüyor diyelim, onu uyarak bir arkadaşı yok mu? İleride pişman olacaksın, iyice saçmalamaya başladın diyecek bir yakını yok mu acaba?
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K.K.: Eşiyle ilgili en mahrem konuları bile sosyal medyada yazan birinin hala Türk Milli Takımı'nda oynuyor olması bence ayıp! İyi futbolculuk her şey değil; aslolan iyi insanlıktır. Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı en hafif tabiriyle ayıptır ayıp!
İ.D.: Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan çirkinliklere imza atmıştır kendisi. Merak ediyorum, ‘Bak çocuğum belli ki sende yok’ diyerek bir akıl vereni yok mu bu insanların. Milli sporcu falan olunca bir şey sanıyoruz bunları...
B.İ.: İnsanlar evlenip ayrılabilir. Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı gibi kaç kez ve nasıl korunarak cinsel ilişkiye girdiğini sosyal medyadan anlatacak kadar 'delirmiş' olmalarını anlamıyorum. Bir insana, milli takım oyuncusuna bu yakışır mı? Bu hiç kimseye yakışmaz. İnsanlık adına utanç verici hırslar görmeye başladık ve umudunuz kırılıyor bu anlamda.
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Dünyaca ünlü yıldız Alicia Keys'in bir dönem hit olan 'Halkalı Şeker' türküsüyle yüzmesi büyük yankı uyandırdı. Son yıllarda türkülerimizin dünyada keşfedilmesini neye bağlıyorsunuz?
İ.D.: Etnik müziğin gücü ve kolay ulaşılabilirlik. Eminim Oben çok daha açıklayıcı bir yorum yapacaktır.
O.B.: Dünya müziği değişiyor artık. Son dönemde etnik deep house yükselişe geçti. Türkülerimizin formu deep house ritimlerle birleştirilip yeni dünya müziğinde kendine yüksek alıcı buluyor. Yabancı bir festivalde Selda Bağcan çalınınca ya da her zaman keyifle dinlediğim Yunan radyosu Kosmos’da bir anda karşıma Neşe Karaböcek çıkınca şaşırmıyorum artık. Geçmişte yaptıkları o özgün müzik şimdilerde alıcı buluyor.
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K.K.: Türkülerimizin güzel olmasına, taklit değil özgün melodilerine bağlıyorum. Bir dönem klibi MTV'de gösterildi diye övünen popçular vardı şimdi Youtube'da bilmem kaç milyon izlendim diye hava atanlar çıktı. Ama Tarkan dahil yurtdışında ses getiren bir popçumuz yok. 4 ay önce çıkardığı 'sinlge'ı kendisi bile hatırlamayan popçuların olduğu bir piyasada Selda Bağcan 40 yıl önce kaydettiği şarkılarıyla birçok popçumuzun rüyasında göremeyeceği festivalerde sahneye çıkıyor. Bunun sırrı iyi ve özgün eserler vermekte bence. Siz iyi bir şeyler yapınca mutlaka birileri onu buluyor.
B.İ.: Türkülerimiz adına çok gurur verici. Böylece artık onların kıymetini biz de anlarız, burun kıvırmaz gizli gizli dinlemeyiz. Binlerce yılın deneyiminde damıtılan türkülerimizi baz alsa popçularımız dünyaya daha kolay açılır. Tarkan dünyaya açılmak için yıllarca ABD'de yaşamıştı. Biz muhabirken onu dünya starı gibi havaalanında karşılıyorduk. Ama olmadı maalesef. Şimdi teknoloji sayesinde iyi bir şarkıyı anında Şili'nin dağlarındaki bir köylüye bile ulaştırabilirsiniz. Dijital platformlarda world müzik seçenekleri türkülerimizi dünyaya açtı. İpek yazmıştı Selda Bağcan Burningman'de sahneye çıkacak. Bunların arkası da gelecektir.
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E-sigara ticaretinde batan Mustafa Sandal'ın e-para ticaretine başlaması Habertürk'te yayınlanmıştı. Sandal, ticarette niye inat ediyor?
O.B.: Müzikle ilerleyebileceği çok uzun bir yolu kalmadı çünkü. Son şarkısı Reset ve Mustafa’nın genç görünme çabaları fazlasıyla trajik. Müzik yaparak kazanamayacağı parayı bir şekilde kapatması lazım. Elindeki parayı değerlendirmesinde bir sorun yok bence.
K.K.: Demek ki müzikten beklediği kadar kazanmıyor artık.
İ.D.: Hala kaybedecek parası varsa demek...
B.İ.: Benim bir iddiam var; Mustafa Sandal elektronik ticaretle uğraştığı kadar elektronik müzikle uğraşsa daha çok para kazanır.
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Evlenmeleri beklenen Kutsi ile Feyza Çıpa bir kez daha ayrıldı. İkili son yıllarda bir ayrılıp bir barışıyor. Çiftin ayrılığına Feyza Çıpa'nın evlilik baskısının neden olduğu iddia edildi. Kutsi niye ağırdan alıyordu sizce? İkili ilişkilerine bir şans daha verebilir mi?
E.Ö.: Bir kez biten ilişki yeniden maya tutmaz. Ben bunu bilir bunu söylerim. Geçmiş olsun.
O.B.: Sürekli sorulan “ne zaman evleniyorsunuz” sorusu bir çiftimizin daha hayatını alt üst etmiş olabilir mi? Son yıllarda birlikte olan herkesin evlenmesi gerektiği gibi bir algı dünyasında yaşıyoruz. Hele ünlüler için bu durum daha zor. Evdekilerin sorması yetmiyormuş gibi magazin muhabirlerinin de bir çifte sorduğu ilk soru bu; evlilik ne zaman? Bir haftalık çiftlere bile bu soru soruluyor. Gereksiz bir baskı.
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K.K.: Kutsi'yi sadece Doktorlar'dan hatırlıyorum. Feyza Çıpa'yı da Kutsi'yle ayrılık haberlerinden. Bence ilişkilerine bir şans daha verip sonra tekrar ayrılıp sonra bir şans daha verebilirler.
İ.D.: İlişkilerinin iç dinamiğini bilemem ama Kutsi’nin ikinci kızı henüz 5 aylıkken boşandığı ilk eşi Didem Hanım bu haberleri okudukça ne hissediyordur onu merak ediyorum.
B.İ.: İlişkisini uzun süre reddeden Kutsi'nin iyi bir ilişki kuracağını zaten beklemiyorduk.
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Her hafta sosyal medyada bir fotoğrafıyla gündem olan Didem Soydan'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
E.Ö.: Didem’in performansı iyi de izleyicinin performansı günden güne geriye gidiyor. O nasıl olacak?
O.B.: Tost meselesinin ortaya atıldığı görüntüler çekilirken Didem ile aramda iki metre falan vardı. Gündüz saatinde Kilyos’ta bir festivalde herkes gibi o da eğleniyordu. Ünlü insanların fazla kasmaktan vakit bulamadığı eğlencenin hakkını veriyor Didem. Ben sosyal medya performansını gayet eğlenceli buluyorum. Prenses gibi gözükmek için sürekli oynayan sahte ünlülerimizden bin kat daha iyi.
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K.K.: Alkışlar Didem Soydan'a diyorum.
İ.D.: Çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Severek izliyoruz efendim.
B.İ.: Tost dansı söylemi kendisine ait. Tekrar söylüyorum; Didem Soydan sosyal medyayı ve medyayı en iyi kullanan genç şöhretlerden. Tüm hayranlarını ciddiye alıp değer verip sorularını tek tek bıkmadan cevaplayan insan, karşılığında da değer görür. Kalıcı olur.
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