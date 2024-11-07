HT Spor'da sağlık zamanı... Burcu Ürge her hafta sonu sizi sağlıklı yaşama davet edecek.

Sporla sağlığın, kaliteli yaşamla iyi vakit geçirmenenin sırları bu programda. Alanında uzman konuklar keyifli bir hafta sonuna eşlik edecek. Burcu Ürge ile Her Şey Dahil her Cumartesi saat 11.00'de HT Spor'da!