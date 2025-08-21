Panathinaikos - Samsunspor maçı HT Spor'da! HT Spor kaçıncı kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?
Samsunspor, 21 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Atina Olimpiyat Stadı'ndaki oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Bu kapsamda HT Spor frekans bilgileri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, HT Spor kaçıncı kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır? İşte HT Spor frekans ayarı bilgileri...
HT Spor frekans bilgileri Panathinaikos - Samsunspor maçı sebebiyle gündemdeki yerini aldı. 27 yıl sonra Avrupa'da tekrar sahne alacak Samsunspor play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler, "HT Spor kaçıncı kanalda, frekans ayarı nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan takımı Panathinaikos ile tarihinde ilk kez gruplara kalma mücadelesi verecek.
Samsunspor-Panathinaikos maçı, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yani bu akşam Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.
SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI HT SPOR’DA!
Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.
HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ VE PLATFORMLAR
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal