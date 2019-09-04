Damla sakızlı kızılcık marmelatı

Tüm bunları yaparken onu seyrederdim ve o zamanlar çocukluk işte ne zormuş bu marmelatı yapmak diye düşünürdüm ama kış boyunca tereyağlı kızarmış ekmeğin üzerine sürerek önce rengine sonrada ilk ısırıkta hafif ekşimsi lezzetine doyamazdım, hala da öyle… Ayrıca marmelata soğuk su ilave ederek meyve suyu olarak da içerdik o dönemlerde… Damla sakızı ilavesiyle ondan öğrendiğim usülde nasıl yaptığıma bakalım birlikte…
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 30 + 30 + 3 dakika
MALZEMELER
- 750 gr kızılcık
- 1,5 kg mürdüm eriği
- 1 su bardağı su, 200 ml
- 1 kg toz şeker
- 1 çay kaşığı dolusu damla sakızı
- 1 çay kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı limon tuzu
NASIL YAPILIR?
- Kızılcık ve mürdüm eriklerini yıkayıp süzgeçe alın.
- Eriklerin çekirdeklerini çıkartın ve kızılcıklarla birlikte derin bir tencereye alın, 1 su bardağı su ilave ederek orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 30 dakika meyveler yumuşayana kadar haşlayın.
- Haşlanan meyveleri sularıyla birlikte tel süzgeçten geçirerek (süzgeçte sadece çekirdekleri ve kabukları kalmalı!) tekrar derin bir tencereye alın, toz şeker, damla sakızı ve tereyağını ekleyerek ocağı orta ateşe ayarlayın.
- Kaynamaya başlayınca dip tutmaması için ara sıra karıştırarak 30 dakika pişirin, limon tuzunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocağı kapatın.
- Ilınınca temiz cam kavanozlara alarak tamamen soğuyunca kapaklarını sıkıca kapatıp tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Kısa bir not
Tarif başında bahsettiğim gibi arzu ederseniz meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. 1 su bardağı soğuk suya 1 tatlı kaşığı marmelat ölçüsüyle istediğiniz miktarda artırarak hazırlayabilirsiniz
Afiyetle sevgiyle kalın…
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