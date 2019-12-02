Sırrı ise suda bekletilmiş kaju. Bir gece önceden soğuk suda bekletmek gibi bir şansınız yoksa eğer, şöyle bir pratik yöntem de kullanabilirsiniz: büyük bir kâse kaynar suda iki saat boyunca bekletmek. Ahududu sos ise tercihinize bağlı; fakat kekinizi çok daha leziz hale getireceği kesin.
Hazırlama süresi: 2 saat 20 dk.
Toplam süre: 6 saat 50 dk.
10 kişilik
Malzemeler
- 1 cup yulaf
- ½ cup badem
- ¾ cup şekersiz hindistan cevizi
- 3 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
- ¼ çay kaşığı kosher tuzu
- ½ cup badem tereyağı
- ¾ cup hindistancevizi sütü
- 1+1/4 cup toz şeker
- 2 cup kaju (bir gece boyunca suda bekletilmiş, süzülmüş ve yıkanmış)
- ½ cup rafine hindistancevizi yağı, eritilmiş (biraz da kalıbı yağlamak için)
- 2 çay kaşığı vanilya özütü
- 226 gr. vegan krem peyniri
- 3 cup taze ya da dondurulmuş ahududu
Nasıl yapılıyor?
- Öncelikle tabanı hazırlayın. Yulafı, bademleri ve hindistancevizini mutfak robotu ile iyice inceltin.
- Orta boy bir kâseye aktarıp akçaağaç şurubu, tuz ve badem tereyağını ekleyerek iyice karıştırın.
- 20 ya da 22 cm’lik kelepçeli kalıbı hindistancevizi yağı ile yağlayın ve hazırladığınız karışımla tabanı kaplayın.
- Kekin dolgusunu hazırlamaya başlayın. Küçük bir tencerede hindistancevizi sütünü ve şekerin ¾’ünü orta ateş üzerine alın ve şeker eriyene dek pişirin. Soğumaya bırakın.
- Kajuları, soğumuş hindistancevizi sütü karışımını, hindistancevizi yağını ve vanilya özütünü yoğun ve pürüzsüz hale gelene dek blenderdan geçirin.
- Vegan krem peynirini de ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Karışımı tabanın üzerine dökün ve dondurucuda en az 3 saat, en fazla bir gece boyunca bekletin.
- Meyve sosunu hazırlayın. 2 cup ahududuyu ve kalan ½ cup şekeri orta ateşte hafifçe kaynatın, 8-10 dakika boyunca sos koyu bir kıvama ulaşana dek pişirin.
- Sonra soğutun ve kalan 1 cup ahududuyu da ekleyin.
- Kekinizi kalıptan çıkarın ve yaklaşık 1 saat boyunca oda sıcaklığında beklettikten sonra ahududu sosu üzerine dökün.
- Afiyet olsun!
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