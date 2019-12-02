Sırrı ise suda bekletilmiş kaju. Bir gece önceden soğuk suda bekletmek gibi bir şansınız yoksa eğer, şöyle bir pratik yöntem de kullanabilirsiniz: büyük bir kâse kaynar suda iki saat boyunca bekletmek. Ahududu sos ise tercihinize bağlı; fakat kekinizi çok daha leziz hale getireceği kesin.

Hazırlama süresi: 2 saat 20 dk.

Toplam süre: 6 saat 50 dk.

10 kişilik

Malzemeler

1 cup yulaf

½ cup badem

¾ cup şekersiz hindistan cevizi

3 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

¼ çay kaşığı kosher tuzu

½ cup badem tereyağı

¾ cup hindistancevizi sütü

1+1/4 cup toz şeker

2 cup kaju (bir gece boyunca suda bekletilmiş, süzülmüş ve yıkanmış)

½ cup rafine hindistancevizi yağı, eritilmiş (biraz da kalıbı yağlamak için)

2 çay kaşığı vanilya özütü

226 gr. vegan krem peyniri

3 cup taze ya da dondurulmuş ahududu

Nasıl yapılıyor?