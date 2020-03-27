Karantina menüsü 3. gün

Bugün ne yiyeceğiz? Günün menüsünde son derece pratik bir kahvaltı öğünü var. Mutlaka denemelisiniz. Dün bahsettiğimiz piyazı yapacağız ve sürekli markete gidip ekmek almaya çalışmak yerine bunu pratik bir şekilde evde yapmayı deneyeceğiz.
Günün sürdürülebilir mutfak tavsiyesi: Streç film hem çevreyi kirletiyor hem de yiyeceklerin üzerinde sağlığımıza zararılı kimyasalar bırakıyorlar. Bunların yerine cam kaplara geçmek en doğrusu. Bir şekilde elinize geçen cam kavanozları biriktirin. Yemeklerin kalanlarını derin donduruya cam kavanozlarda atabilirsiniz. Kavanozun üzerini bıraz boş bırakın ve kapağı da hemen kapatmayın. Donma işlemi sırasında kavanozun kırılmaması için 2 saat sonra kapağı kapatabilirsiniz. Derin dondurucuya attığımız bir kavanoz çorbayı ilerleyen günlerde acil bir durum için çıkarıp ısıtabilirsiniz. Ya da yemeklerin yancılarını derin dondurucunuzdan çıkarıp menünüzü tamamlayabilirsiniz.
KAHVALTI: Tavada yumurta
- 8 adet haşlanmış yumurta
- Tereyağ
- 5-6 dlim sucuk
- Kekik, kırmızı biber, karabiber, fesleğen
- 6 uzun dilim kaşar
Tereyağını tavada eritin. Küçük küçük doğradığınız sucukları tavaya atın. Kekik, kırmızı biber, karabiber ve fesleğen ekleyin. İsterseniz başka baharatları da deneyebilirsiniz. Sucukları ortaya toplayıp kenarına daha önce haşlamış olduğunuz yumurtaları dizin. Kaşarı parmak gibi kesip yumurta aralarına koyun ve kaşar eriyene kadar pişirin. Hoop afiyet olsun. Masanın tam ortasına yerleştirin.
Alternatif kahvaltı videosundan tüyo alabilirsiniz
Öğle yemeğinden önce çok pratik bir ekmek tarifi ile kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz.
EVDE EKMEK YAPIYORUZ
MALZEMELER
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
Nasıl yapılır?
Un, su, maya ve şekeri bir kaba koyup karıştırın. Üstünü bir bezle örtüp hamurun mayalanması için yarım saat kendi haline bırakın. Hamur maya ile kabaracaktır. Pişireceğimiz kabı yağlayıp unluyoruz ve hamuru bu kaba döküyoruz. Bu şekilde de üzeri bezle örtülü halde bir süre bekletin. Daha sobra önceden ısıtılmıs fırında 180 derecede 40 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.
ÖĞLE YEMEĞİ: Terbiyeli sebzeli şehriye çorbası
MALZEMELER
Efsane bir çorba olacak. Üstelik çok kolay ve hızlı hazırlanıyor.
- 1 havuç
- 2 büyükce diş sarımsak
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 bardak et veya tavuk suyu
- Arpa şehriye
- 4-5 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım yemek kaşığı limon suy
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı nane
NASIL YAPILIR?
Havuç ve sarımsağı rendeliyoruz. Zeytinyağını tencerede eritip havuç ve sarımsağı biraz kısık ateşte çeviriyoruz. Üzerine 5 bardak su ekliyoruz. Et ya da Tavuk suyunuz varsa ekleyebilirsiniz. Terbiyesi için yoğurt un limon suyunu iyice karıştırıyoruz. Kısık ateşteki tencerenin içine yavaş yavaş döküyoruz. Tuzu ekliyoruz. Başka bir tavada terayağını eritip içine nane atıyoruz ve ateşi kapatıyoruz. Bunu da tencerenin içine sos olarak ekleyebilirsiniz.
AKŞAM YEMEĞİ: Etli şehriye pilavı ve piyaz
Etli şehriye pilavı için malzemeler
- 300 gram kuzu eti
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet domates
- 1,5 su bardağı arpa şehriye
- 2 su bardağı sıcak su
- Karabiber
- Kimyon
- Salça
- Tuz
NASIL YAPILIR?
Kuşbaşı doğradığımız etleri tavaya alıyoruz. Ocağı yüksek ateşe açıp etin renginin dönmesi ve suyunu salması için bekliyoruz.
Suyunu çekince içerisine sıvı yağ ekleyip karıştırarak kavuruyoruz. Soğanı sarımsağı ve biberi ekleyerek sotelemeye devam ediyoruz. Son olarak domatesleri ekleyip tavanın kapağını kapatıp pişmesi için bekliyoruz. Baharatları ve salçayı ekleyip karıştırmaya devam edelim. Başka bir tavada şehriyeleri kavurmaya başlayalım. Rengi dönünce eti üzerine ilave ediyoruz ancak karıştırmıyoruz. Su ilave edip altını kısıyoruz. Kapağı kapatıp pişene kadar bekliyoruz. Suyunu çekip 5-10 dakika dinlendirip servisini yapıyoruz. Afiyet olsun.
Piyaz için malzemeler
- 1,5 bardak kuru fasulye
- 1 orta boy kuru soğan
- 2 orta boy domates
- 4 sivri biber
- Zeytinyağı, sirke, zeytin taneleri
- Tuz
- Kırmızı pul biber
Nasıl yapılır?
Bir gece önceden ıslattığımız fasulyeler iyice yumuşayana kadar kaynatın. Haşlanmış fasulyelerin suyu süzdükten sonra sıcak iken üzerine bolca sirke dökün ve soğuyuncaya kadar bekletin. Daha sonra sirkeyi süzün. Soğanı yarım halka olarak piyazın üzerine doğrayın. Domateslerin kabuğunu soyarak çekirdeklerini çıkarın. Ufak ufak doğrayarak fasulyeye karıştırın. Aynı şekilde yeşilbiberi de halka halka doğrayarak ilave edin. Arzu ederseniz, bir kaç adet de siyah zeytin ve ince doğranmış maydanozla ve kırmızı pul biber ile süsleyebilirsiniz.
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