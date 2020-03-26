Karantina menüsü 2. gün

Herkesin kabul ettiği bir gerçek var ki izaloasyondayken mutfakta uzun zaman geçiriyoruz. Bunun psikolojik sebepleri de var elbette. Evden çıkamayınca kendimizi yemeğe verdik. Mutfakta bu kadar zaman geçirip atıksız mutfak üzerine kafa patlatmamak olmaz. Yemek yaparken kalan malzemeleri diğer öğünlerde nasıl değerlendirebiliriz? Mutfaktaki dönüşüm için en uygun zaman.

Yemek tariflerini verirken vereceğimiz tüyoları aşağıda bulacaksınız. Örneğin bugün kuru pilav yapacaksak dün akşamdan fasulyeyi suda bekletmek iyi olur. 1 gün kuru fasulye suda beklerse hem gaz yapan maddeler suya geçer, hem de fasulyeyi daha çok kaynatmak zorunda kalmayıp enerji tasarrufu yapmış olursunuz. Ayrıca fasulyeyi biraz fazla çıkarırsanız yarın da piyaz yapabilirsiniz. Sütünüz fazla ise yoğurt yaparak daha uzun süre tüketme şansınız olur. Ayrıca yoğurt kuru fasulye pilavın yanına iyi gider.

Sürdürülebilir mutfak için bugünkü önerimiz saklama kapları konusunda. Saklama kaplarınızın camdan olmasına özen gösterin; hem plastikteki zararlı maddelerin vücudunuza girmesini engellemiş olursunuz hem de artık yiyecekleri sürekli, uzun süre ve sağlıklı saklama imkanınız olur.

Bir konu var ki çok önemli. Su tüketimimiz çok arttı. Suyu israf etmemeye çok özen gösterin. Sirkeli ya da karbonatlı su dolu büyük bir kabı sürekli bir kenarda tutun ve sebze ve meyveleri orada yıkayın. Suyu dikkatli kullanın ve çocuklara da durumu anlatın. Bugün gereksiz yere harcadığımız sulara yazın ihtiyaç olacak. Virus ile mücadelede su tasarrufu önemli bir konu.

KAHVALTI: Krep

Hem çok pratik ve kolay hem de çocukların çok sevdiği bir kahvaltılıktır krep. Üzerine bal ya da ekmez tahin dökülebilir, peynir sarılabilir. Tuzlu tuzsuz her türlü malzemeyle damak tadına uygun hale getirilebilir. Kalanları çocuklarla puzzle oynarken ikindi kahvaltısı gibi çayla ya da ayranla ev halkına verebilirsiniz.

MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağından biraz az un

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için svıyağ

NASIL YAPILIR?

Unu, ve sütü ve suyu topak kalmayana kadar iyice çırpın. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur elde edin. Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar sıvı yağı koyup kızdırın. Tavaya 1 kepçe krep hamuru dökerek yayın. Her iki tarafını çevirerek orta ateşte pişirin. İyi bir krep yapmak karışımdan çok el becerisi ister. Bu arada hamura tuz koymazsanız reçel veya çikolata sürerek de tüketebilirsiniz. Tuzlu sevenler ise içine peynir sarararak tüketebilirler.

ÖĞLE YEMEĞİ: Kuru fasulye pilav

Bizim kültürümüzde kuru fasulye ve pirinç pilavı mutfak becerilerini test etmenin en kolay yolu olarak bilinir. Diyelim ki daha önce hiç bu kadar evde vakit geçirmediniz ve aslında kuru fasulye ve pilav yapmayı bilmiyorsunuz. Tarifimizdeki püf noktalar ihtiyacınız olan cesareti verecek. Öncelikle fasulyeleri akamdan suya bastırmak iyi olur. Hem fasulye geceden yumuşadığı için daha hızlı pişer, ocaktan tasarruf etmiş olursunuz hem de kuru fasulyedeki gaz yapan maddeler suya çıkar.

KURU FASULYE İÇİN MALZEMELER

1 kg haşlanmış kuru fasulye

500 gr kuşbaşı et

2 adet soğan

2 adet domates

3 yemek kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı karabiber

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İstenilen ölçüde su

NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı etleri tencereye koyup, yarım çay bardağı su ekleyerek suyu çekip etler pembeleşinceye kadar pişirin. Üzerine sıvı yağı ilave edin ve kavurmaya devam edin. 2 adet soğanı istenilen boyutlarda doğrayın ve zeytinyağı ekleyin. Sonra kabuklarını önceden doğradığınız domatesleri ve salçayı, kavrulan soğanların üstüne ekleyin. Haşlanmış kuru fasulyeyi, baharatlarla birlikte tencereye ekleyin. En son suyu ilave ederek kaynayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

PİLAV İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz. Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağını eritin ve zeytinyağını ekleyin. Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişecene kadar kavurun. )

Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az süre karıştırın. Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın. Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz. Dinlendikten sonra bir kaseyi kalıp olarak kullanıp derli toplu bir pilav sunabilirsiniz.

Yoğurt nasıl mayalanır?

Yoğurtta bağırsak sağlığını koruyan bakteri sayısı oldukça fazla, bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar probiyotiklerin soğuk algınlığı sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yoğurdunuzu günlük sütten yapmaya ya da açık süt alıyorsanız güvenilir yerlerden almaya dikkat edin. Kötü kokulu yemlerle beslenen hayvanların sütleriyle yapılan yoğurt kötü kokabiliyor.

Yoğurt mayalarken, sütü kaynatmamızın sebebi sütün içindeki suyun buharlaşmasını sağlayıp daha iyi yoğurt mayalayabilmek. Ancak uzun süreli kaynatma süt bileşenlerinin zarar görmesine ve sütün besin değerlerinde azalmaya yol açtığından, süt fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın. Süt dinlendikten sonra parmağınız hafif yanacak sıcaklıktaysa mayalama işlemine başlayabilirsiniz. Mayayı fazla koyarsanız sütün tadı ekşi olur. 1 litre süt için 1 tatlı kaşığı yoğurt mayası yeterli. Mayaladığınız sütü battaniyeye sarabilirsiniz ya da fırını 5 dakika 50 derecede ısıttıktan sonra sütü içine yerleştirin ve fırını kapatın. 4-5 saat içinde yoğurdunuz hazır olacaktır.

AKŞAM YEMEĞİ: Yoğurt çorbası

Öğle yemeğinden kalan pirinç pilavını kullanarak lezziz bir yoğurt çorbası yapabilirsiniz. Akşam yemeğini hafif yiyip yatmak iyi olur. Yatmadan önce egzersiz yapmayı unutmayın.



MALZEMELER

6 su bardağı su

3 çorba kaşığı pirinç

2 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

2 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

Kuru nane

NASIL YAPILIR?

Tencere içerisine suyu koyup kaynatın. Kaynayan suyun içerisine pirinci koyup yumuşamaya başlayana kadar pişirmeye devam edin (ya da zaten yumuşak olan pilavın princini suya atın ve beklemeyin). Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın. Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın. 10 dakika pişirdikten sonra altını kapatıp tuzunu ekleyin. En son süslemek için kuru naneyi ekleyin. Tereyağında pulbiber de kavurabilirsiniz.

BONUS: EGZERSİZ