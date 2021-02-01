Paçanga Böreği

İster 5 çayında, ister akşam yemeğinde, ister meze olarak rakı yanına. Böreklerin şahı paçangadır. Beyaz peynir ve pastırmanın etrafına sarılan ve hafifçe kızartılan ince hamurdan yapılır. Doyurucudur. Dışı çıtır çıtır olur, içi ise pastırma ve erimiş peynirin mutlu bir karışımı olur. Yapımı oldukça pratiktir.