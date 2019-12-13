Mısır gevrekli meyveli kurabiye

Aralık ayının havası bir başka oluyor; yeni yıl heyecanı sarıyor herkesi, vitrinler ışıl ışıl, sokaklar kestane kokusuyla dolup taşıyor ve akşamları en çok salep içmeyi tercih ediyoruz. Ağızda dağılan tarçın aromalı nefis kurabiye tarifim, kışa ve salebe çok yakışacak, ve siz de çok seveceksiniz.