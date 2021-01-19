Türk yemekleri dünya listesinde

TasteAtlas dünyanın en iyi geleneksel yemeklerini seçti. Türkiye’den birbirinden güzel 5 lezzet de listede yer aldı. 1. sıraya İtalya’dan Margherita pizza, 2. sıraya ise en sevilen lezzetlerimizden Adana kebap yerleşirken, üçüncü sıraya Japonya’dan Ramen (Erişte) yer aldı. Türkiye’den listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma, köfte ve döner oldu.