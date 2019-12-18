Yeni yıla girerken herkesi bir heyecan kaplar. 7’den 70’e hepimizin ortak noktası ise kalabalık, neşeli ve rengarenk yılbaşı sofrasıdır. Sedef İybar bu özel gece için pikan cevizli kabak tatlısı tarifini paylaştı.

Malzemeler

500 gr bal kabağı

75 gr pikan cevizi

100 ml su

50 gr kaymak

100 gr şeker

Nasıl yapılır?