Çinli teknoloji üreticisi Huawei, Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde karşılaştığı ve en çok başını ağrıtan konulardan biri olan ‘Kişisel bilgileri Çin’e gönderiyor!’ eleştirisine karşı harekete geçti.

Huawei Group içinde organizasyonel değişikliğe giden şirket, bu kapsamda Huawei Mobil Servisleri’nin (Bulut) 31 Mayıs 2019 tarihinde Huawei Device Co. Ltd'den, İrlanda’da kurulan ve yüzde 100’ü Huawei’in mülkiyetindeki bağlı kuruluş olan Aspiegel Limited'e aktarılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgilendirme e-postası gönderen Huawei, “Huawei Kimliği, Bulut, Temalar ve Uygulama içi satın alım servisleri ile ilgili kişisel verilerin mevcut depolama konumu Singapur olup, 31 Mayıs 2019 sonrasında kişisel veriler Avrupa Birliği (EU) / Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dahilinde bulunan veri merkezlerinde saklanacaktır” açıklaması yaptı.

Gönderilen e-postada şu ifadelere yer verildi:

“İrlanda’da yerleşik Aspiegel Limited’in uzman bir ekibiyle servislerimizi genişletme üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda tüm Huawei Mobil Servisleri için küresel iş faaliyetlerimiz ve geliştirme çalışmalarımız İrlanda’daki mobil servisler merkezimizden yürütülmektedir. Şu andan itibaren Aspiegel Limited, sizlerle olan ilişkilerimize dair tüm yasal sorumlulukları ve yükümlülükleri Huawei Device Co., Ltd.’den devralacaktır. Aspiegel Limited özellikle kişisel verilerinizi korumaktan sorumludur.

Bu değişiklik yalnızca Huawei Kimliği, Bulut, Temalar ve Uygulama içi satın alımları kapsamaktadır. Bu durum, servislerimizi kullanma şeklinizi etkilemeyecektir. Genel olarak tüketici yasası haklarınız ve yükümlülükleriniz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Örneğin, bu değişiklik cihaz garantinizi etkilemeyecektir.”

MUAFİYET İÇİN HESABI SİLMEK GEREKİYOR

Huawei cihaz kullananların bu değişiklikten muaf tutulmak isterlerse, Huawei Kimliği hesabını silerek, kullanıcı sözleşmelerini sonlandırması gerektiği belirtilen açıklamada, sözkonusu değişikliğin 31 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği vurgulandı.

Huawei Kimliği hesabını silmek için ise şu adımları izlemek gerekiyor:

Ayarlar > HUAWEI Kimliği bölümüne gidin > (henüz giriş yapmadıysanız) giriş yapın > Ayarlar veya Gizlilik merkezi (telefon modelinize bağlı olarak) > Hesabı sil bölümüne gidin.

Muaf tutulmak için bu işlemler yapılırsa, Huawei Kimliği ve Huawei Cloud bilgileri (bunlar; senkronize edilmiş ve yedeklenmiş fotoğraflar, kişiler ve Bulut’taki dosyalar gibi verileri içerir) siliniyor. Bu durumda, yeni bir Huawei Kimliği oluşturulsa bile kullancıların eski bilgilerini daha sonra geri alamadığını da belirtmekte fayda var. Ayrıca yeni bir Huawei Kimliği oluşturuncaya kadar da mobil servisler kullanılamıyor. Sadece telefon aramaları yapmak, SMS göndermek ve fotoğraf çekmek gibi temel işlevlere ulaşılabiliyor.