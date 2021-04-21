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Huawei MateBook X Pro 2021 fiyatı ne kadar? Huawei MateBook X Pro özellikleri neler?

Huawei MateBook X Pro 2021, Türkiye'de tüketiciyle buluştu. Teknoloji severler Huawei MateBook X Pro 2021 özeliklerini ve fiyatlarını merak ediyor. Huawei MateBook X Pro 2021 fiyatı ne kadar? Huawei MateBook X Pro özellikleri neler? İşte detaylar...

Huawei MateBook X Pro 2021 fiyatı ne kadar? Huawei MateBook X Pro özellikleri neler?

Huawei MateBook X Pro'nun gri renkli versiyonu 512 GB depolama alanı içerirken, 17 bin 999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Yeşil renkli versiyonu ise 1 TB depolama alanına sahip ve 18 bin 999 TL fiyatla satılıyor. Her iki versiyonla tüketicilere Huawei AF30 Bluetooth Mouse, Huawei CD dizüstü bilgisayar çantası ve Huawei AX3 çift işlemcili Wi-Fi router hediye ediliyor.

Yeni Huawei MateBook X Pro, performansı ve yenilikçi özellikleriyle 'üstün bir kullanıcı deneyimi' sunuyor. Huawei MateBook X Pro, 3K çözünürlüğü ve sürükleyici izleme deneyimi ile 'göz kamaştırıcı' bir FullView ekrana imkan tanıyor. Akıllı ve yeni bir soğutma sistemiyle birlikte çalışan 11. nesil Intel Core işlemciler daha verimli bir performans sunarken, kullanıcılara hem iş hem de günlük hayattaki kullanım için büyük kolaylık sağlıyor.

Huawei Share, cihazlar arası etkileşimin önündeki engelleri tamamen ortadan kaldırıp 'Tüm Senaryo Sorunsuz Yapay Zeka Deneyimi'nin keyfini çıkarmayı kolaylaştırıyor. Huawei Free Touch dokunmatik yüzey, yüksek hassasiyetli çok noktalı dokunmatik ekran, çift mikrofon ve yüksek bölünmüş frekans kurulumuna sahip 4 hoparlörü ile Huawei MateBook X Pro, kullanıcılarını kolay kullanımlı, yepyeni bir deneyim yolculuğuna çıkarıyor.

CNC teknolojisi ile üretilen Huawei MateBook X Pro'nun ultra ince metal gövdesi, 'kusursuz bir kullanım deneyimi 'yaşatmak için yüksek hassasiyetli yüzey kaplama işlemleriyle ince bir şekilde parlatıldı.

Yalnızca 14,6 mm inceliğinde ve 1,33 kilogram kadar hafif olan Huawei MateBook X Pro, her yolculuğu konforlu hale getiriyor.

Huawei MateBook X Pro, FullView ekranlı dizüstü bilgisayarlar açısından yol göstermeye devam ediyor.

3K LTPS ekran ve yüzde 91 ekran-gövde oranıyla yeni bilgisayar, ekrandaki her görsel yolculuğun keyfini en üst düzeye çıkarmak için yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunuyor. Üretkenlik için tasarlanan ekranın 3:2 en-boy oranı, kullanıcıların içeriklere kolaylıkla göz atmasına ve yeni içerikler oluşturmasına olanak tanıyor.

Yüksek hassasiyetli çok noktalı dokunmatik ekran ve üç parmakla kaydırmalı ekran görüntüsü hareketi ise daha akıcı, mobil benzeri bir deneyim sunuyor.

HUAWEI MateBook X Pro'nun 16 GB LPDDR4x bellekle birleştirilmiş 11. Nesil Intel Core işlemcisi, iş, yaşam ve eğlence üçgeninde daha akıcı performans ve verimli bir deneyim sunuyor.

Huawei Shark Fin çift fan tasarımı ve hava soğutmalı ultra ince VC teknolojisinin güçlü kombinasyonu, daha da yüksek performans ve verimlilik seviyelerini ortaya çıkarıyor. Wi-Fi 6 destekleyen HUAWEI MateBook X Pro, geleneksel Wi-Fi 5'in yaklaşık 3 katı aktarım hızı sunarak kalabalık yerlerde bile istikrarlı bağlantı sağlıyor.

Bunların yanı sıra ses kalitesi, pil ömrü gibi birçok teknik özelliği ile Huawei MateBook X Pro 2021 Türkiye'de tüketiciyle buluştu.

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