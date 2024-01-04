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        Haberler Televizyon Hudutsuz Sevda 15. bölüm ne zaman? 4 Ocak 2024 Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu, neden yok?

        Hudutsuz Sevda 15. bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam yok mu, neden yok?

        Her hafta Perşembe akşamı FOX TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda bu akşam yayın akışında bulunmuyor. Başrolünü Miray Daner ile Deniz Can Aktaş'ın üstlendiği dizinin izleyicileri "Hudutsuz Sevda neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 4 Ocak 2023 FOX TV yayın akışı ile Hudutsuz Sevda 15. bölümün yayın tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:34
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        1

        Hudutsuz Sevda 15. yeni bölümün ne zaman yayınanacağına ilişkin araştırmalar sıklaştı. FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hudutsuz Sevda yeni bölümü bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Peki, Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya dair detaylar...

        2

        HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        Bu akşam FOX TV yayın akışında Hudutsuz Sevda dizisi yer almıyor. Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Hudutsuz Sevda dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

        3

        HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        FOX TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi 15. bölümüyle 11 Ocak 2024 Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

        4

        HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yılmaz’ın Halil İbrahim’e yaptıkları herkesin kendi eceliyle yüzleşmesine sebep olur. Halil İbrahim’in kurtulmasına en çok sevinen Zeynep ile de aralarında ateşli bir kavuşma olur. Fakat yaşananlar Yılmaz’ın babasının kulağına gidince Halil İbrahim’le birlikte Oğuz, Fikret ve Rızvan’ın da fişlerinin çekilmesi için ekiplerini işe koyar. Tüm aileler hayırlı bir iş için bir araya geldiğinde kimler sağ çıkacaktır?

        5

        4 OCAK 2024 FOX TV YAYIN AKIŞI

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.00 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.15 Hudutsuz Sevda

        19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

        20.00 Kutsal Damacana 4

        22.30 Hudutsuz Sevda

        01.15 Kirli Sepeti

        04.00 Kefaret

        06.00 Her Yerde Sen

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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