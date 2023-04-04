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Hugh Jackman: Bunu benden duyun

Hugh Jackman, hayranlarını korkuttu. "Bunu benden duyun istedim" diyerek burnunun üzerine yapıştırılan bir bantla kamera karşısına geçen Avustralyalı oyuncu, iki kere biyopsi yaptırdığını ve cilt kanseri olabileceğini açıkladı

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  • Hugh Jackman: Bunu benden duyun - Hugh Jackman'ın kanser mi, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

    'X-Men', 'Logan' ve 'The Wolverine' filmlerinin yıldızı Hugh Jackman, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Burnunun üzerine yapıştırılan bir bantla kamera karşısına geçen Hugh Jackman, "Bu haberi benden duyun istedim" ifadelerini kullandığı videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. 
  • Hugh Jackman: Bunu benden duyun - Hugh Jackman'ın kanser mi, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

    Hugh Jackman, "Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim" sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisi açıklamak istedi.

  • İki kez biyopsi yaptırdığını ve burnunun etrafından parça alınıp tektik yapıldığını aktaran Hugh Jackman, doktorunun bunun 'bazal hücreli karsinom' olmasından şüphelendiğini açıkladı.

    * Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirir. Hugh Jackman’ın burnundaki bantla çekilen fotoğrafının sorumlusu olduğu düşünülen bu cilt kanseri türü. 
  • Hugh Jackman: Bunu benden duyun - Hugh Jackman'ın kanser mi, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

    "CİLT KANSERİNE YAKALANMIŞ OLABİLİRİM"

    Burnunda ortaya çıkan bu kanser belirtisi oluşumlardan parçalar alınan ve bu parçalar biyopsi için incelemeye yollanan Hugh Jackman, hayranlarına cilt kanserine yakalanmış olabileceğini duyurdu, hastalıkla ilgili bilgiler verdi ve herkese bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.
  • Hugh Jackman: Bunu benden duyun - Hugh Jackman'ın kanser mi, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

    DAHA ÖNCE DE BENZER BİR SÜREÇ YAŞAMIŞTI

    Hugh Jackman'ın cilt kanseriyle ilk karşılaşması değil. 54 yaşındaki oyuncu, 2017’de başlayan ve iki yıl boyunca devam eden benzer bir süreç daha yaşamıştı. Bu süre boyunca yüzünden altı tane kanserli doku çıkarılan Hugh Jackman, bir tedavi sürecinden geçmiş, 2021’de 'bazal hücreli karsinom' adı verilen cilt kanseri türünü geçirdiği anlaşılmıştı.
  • Hugh Jackman: Bunu benden duyun - Hugh Jackman'ın kanser mi, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

    Yüzünde tekrar benzer hücre oluşumları tekrarlanınca bir kez daha biyopsi yaptıran Hugh Jackman, sonuçların iki ya da üç gün içinde belli olacağını ve bunu da hayranlarıyla paylaşacağını yazdı. Ünlü oyuncu, sevenlerinin yüreğine su serpmek istedi ve bazal hücreli karsinomun cilt kanseri türleri arasında en tehlikesizi olduğunun da altını çizdi.
  • Hugh Jackman: Bunu benden duyun - Hugh Jackman'ın kanser mi, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

    HAYRANLARINI UYARDI

    Uzun yıllar boyunca korunmasız şekilde güneşe maruz kalmak en sonunda Hugh Jackman'ın cilt kanserine yakalanmasına yol açtı.

    Hugh Jackman, şimdi yaşadığı bu sağlık sorununun 25 yıl öncesine kadar sürekli açık havada, güneşte kalması ve bu konuda hiç önlem almamış olmasından kaynaklandığını hatırlattı ve yaz ayları yaklaşırken herkese güneşe mutlaka korunarak çıkmalarını öğütledi. Jackman, herkese "İnanın buna değmez. Madem açık havada olmak, güneşlenmek istiyorsunuz, mutlaka güneşten sakının, güneş koruyucu sürmeden bunu lütfen yapmayın" çağrısını yaptı.
  • Hugh Jackman: Bunu benden duyun - Hugh Jackman'ın kanser mi, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

    Hugh Jackman, çocukluğu ve gençliği boyunca sürekli güneş altında yaşadığını ancak kendi çocukluk döneminde güneş koruması konusunda böyle bir bilinç olmadığından yakındı. Ailesi tarafından güneşten korunma konusunda hiç uyarı almadığını söyleyen ünlü oyuncu, yıllar boyunca güneş kremi kullanmadan çok sıcak ve sürekli güneşli olan bir coğrafyada yaşamış olmanın sonucu yaşadığını itiraf etti ve herkese bu duruma düşmemek için önlem almayı tavsiye etti.
  • Hugh Jackman: Bunu benden duyun - Hugh Jackman'ın kanser mi, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Öte yandan Hugh Jackman, 1996'dan beri Deborra-Lee Furness'la evli. Çiftin evlat edindikleri Oscar ve Ava adında 2 çocuğu bulunuyor. 

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters
  • Hugh Jackman: Bunu benden duyun - Hugh Jackman'ın kanser mi, hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

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