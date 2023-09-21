Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furnes'in boşanma sebepleri ortaya çıktı

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"AYRILIK KARARI PEK DE ALIŞILMADIK DEĞİL"



İkilinin boşanma kararının ardından çifte yakın bir kaynak konuştu. Yapılan açıklamada, "Gösteri dünyasında 27 yıllık evlilik, uzun bir süre. Sanki 186 yıl gibi... Ayrıca 50'li ve 60'lı yaşlarındaki bir çiftin çocukları ellerinden alındıktan sonra onları bir arada tutan yapıştırıcının artık orada olmadığını görmesi ve ayrı yollara gitme kararı alması pek de alışılmadık değil" denildi.



"MANEVİYAT ÜZERİNE ARAYIŞLARI VAR"



Ayrıca Jackman ile aynı spor salonuna gittiğini belirten kaynak, ünlü oyuncunun salonda sık sık meditasyon yaptığını ve maneviyat üzerine arayışları olduğunu da sözlerine ekledi.