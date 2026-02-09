HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hükümet Kadın filminden 7 yıl önce. Yıl 1949. Mevsim Bahar. Yasaklı yıllar. Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiş; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat. Tek umut, açılan sandık sayısı ve geçerli oy sayıları! Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendisini bekleyen bu başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak yaşıyor. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk hala gözde bekar olarak hayatına devam ediyor.

Belediye başkanı olmak için kendİ kendi gelin güvey olan Faruk, film boyunca güvey olmak konusunda da epey yol kat ediyor! Xate, bir sabah Aziz Veysel’i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk’u yeniden karşı karşıya getirecektir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk meydanlarda, seçim vaatleri ile yarışacaktır