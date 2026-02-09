Hükümet Kadın 2 filmi konusu ve oyuncuları: Hükümet Kadın 2 filmi ne zaman çekildi?
Hükümet Kadın 2 filmi, beyaz perdenin ardından 9 Şubat Pazartesi akşamı sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği film, 2013 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir? Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Hükümet Kadın 2 filmi konusu ve oyuncuları...
Başrolünü Sermiyan Midyat ve Demet Akbağ'ın üstlendiği Hükümet Kadın 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, serinin birinci filminin 7 yıl öncesini anlatmaktadır. Peki, "Hükümet Kadın 2 filmi konusu nedir? Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?" İşte detaylar...
HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hükümet Kadın filminden 7 yıl önce. Yıl 1949. Mevsim Bahar. Yasaklı yıllar. Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiş; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat. Tek umut, açılan sandık sayısı ve geçerli oy sayıları! Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendisini bekleyen bu başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak yaşıyor. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk hala gözde bekar olarak hayatına devam ediyor.
Belediye başkanı olmak için kendİ kendi gelin güvey olan Faruk, film boyunca güvey olmak konusunda da epey yol kat ediyor! Xate, bir sabah Aziz Veysel’i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk’u yeniden karşı karşıya getirecektir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk meydanlarda, seçim vaatleri ile yarışacaktır
HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı; Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Gülhan Tekin, Dilek Yorulmaz ve Mahir İpek gibi usta isimler yer alıyor.
HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Senaryosu da yönetmenliği de Sermiyan Midyat'a ait BKM film imzasıyla sinemaseverlerle buluşan Hükümet Kadın 2 filmi çekimleri de ilk filmde olduğu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleşti.