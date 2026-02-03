Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Hulk Hogan'ın evi ölümünün ardından 11 milyon dolara satışa çıkarıldı

        Hulk Hogan'ın Florida'daki lüks villası, ölümünden 6 ay sonra yaklaşık 11 milyon dolara satılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 16:38 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 milyon dolara satışa çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hulk Hogan'ın lüks villası, ölümünden 6 ay sonra satışa çıkarıldı. 24 Temmuz'da Florida'daki evinde kalp krizi geçirerek 71 yaşında hayatını kaybeden Hogan'ın 5 yatak odalı evi için 10 milyon 989 bin dolarlık satış rakamı belirlendi.

        ABD'li oyuncu ve profesyonel güreşçinin evi için verilen ilanda; "Gerçek bir Akdeniz şaheseri" nitelendirmesi yapıldı. 500 metrekarelik bir alanı kapsayan ev, Meksika Körfezi manzaralı ve sahil şeridinin üzerinde yer alıyor.

        REKLAM

        İlan metninde; "Bu bir evden daha fazlası; mahremiyet, prestij ve panoramik güzellik sunan, miras niteliğinde bir mülk" denildi.

        hULK Hogan, ana konutu 2012'de 3,3 milyon dolara, bitişikteki yazlığı ise 2016'da 1,6 milyon dolara satın aldı. Yazlık şu anki satış ilanında yer almıyor. Evler, şu anda Hulk ve eski eşi Jennifer McDaniel ile bağlantılı bir limited şirket adına kayıtlı.

        Hulk Hogan, lüks villasının yanı sıra yaklaşık 5 milyon dolarlık varlığını tek bir mirasçıya, oğlu Nick Hogan'a bıraktı. "Karar benim için sürpriz değil" diyen 37 yaşındaki kızı Brooke, eylül ayında verdiği röportajda, vasiyetnamede yer almamasına ilişkin olarak; "İstediğim buydu, pişmanlık duymadan arkasındayım. Babam benim çok çalışkan olduğumu biliyor ve uzun zamandır onun parası olmadan geçiniyorum" demişti.

        Hulk Hogan'ın ölümünden önceki son 10 yılda Brooke'un, babasıyla arası açılmıştı.

        #Hulk Hogan
        #satış
        #ev
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi