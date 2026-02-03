Hulk Hogan'ın evi ölümünün ardından 11 milyon dolara satışa çıkarıldı

Hulk Hogan'ın lüks villası, ölümünden 6 ay sonra satışa çıkarıldı. 24 Temmuz'da Florida'daki evinde kalp krizi geçirerek 71 yaşında hayatını kaybeden Hogan'ın 5 yatak odalı evi için 10 milyon 989 bin dolarlık satış rakamı belirlendi.

ABD'li oyuncu ve profesyonel güreşçinin evi için verilen ilanda; "Gerçek bir Akdeniz şaheseri" nitelendirmesi yapıldı. 500 metrekarelik bir alanı kapsayan ev, Meksika Körfezi manzaralı ve sahil şeridinin üzerinde yer alıyor.

İlan metninde; "Bu bir evden daha fazlası; mahremiyet, prestij ve panoramik güzellik sunan, miras niteliğinde bir mülk" denildi.

hULK Hogan, ana konutu 2012'de 3,3 milyon dolara, bitişikteki yazlığı ise 2016'da 1,6 milyon dolara satın aldı. Yazlık şu anki satış ilanında yer almıyor. Evler, şu anda Hulk ve eski eşi Jennifer McDaniel ile bağlantılı bir limited şirket adına kayıtlı.

Hulk Hogan, lüks villasının yanı sıra yaklaşık 5 milyon dolarlık varlığını tek bir mirasçıya, oğlu Nick Hogan'a bıraktı. "Karar benim için sürpriz değil" diyen 37 yaşındaki kızı Brooke, eylül ayında verdiği röportajda, vasiyetnamede yer almamasına ilişkin olarak; "İstediğim buydu, pişmanlık duymadan arkasındayım. Babam benim çok çalışkan olduğumu biliyor ve uzun zamandır onun parası olmadan geçiniyorum" demişti.