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        Haberler Spor Voleybol Hulusi Belgü: Şampiyonluk için çalışacağız - Voleybol Haberleri

        Hulusi Belgü: Şampiyonluk için çalışacağız

        Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe'de kulüp yöneticisi Hulusi Belgü açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 22:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:17
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        "Şampiyonluk için çalışacağız"
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        Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 yenerken, sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Hulusi Belgü, organizasyonda şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

        Belgü ve oyunculardan Hristina Vuchkova, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran Belgü, "VakıfBank gibi değerli ve kuvvetli bir rakip önünde gurur verici bir galibiyet oldu. Önümüzdeki maça bakacağız. Dörtlü Final'in İstanbul'da oynanacak olması bizi çok motive ediyor. Şampiyonluk için çalışacağız." diye konuştu.

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        Ev sahibi VakıfBank’a teşekkür eden Hulusi Belgü, "VakıfBank'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir salonları var, bizi çok güzel ağırladılar. Hem takımımıza hem yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Voleybol farklı bir spor. Burada holiganlığa ve şiddete yer yok. İnşallah hep böyle devam eder. Voleybol ülkemiz için çok önemli oldu. Burası bir voleybol ülkesi oldu artık. İnşallah bu güçlenerek devam eder." ifadelerini kullandı.

        VUCHKOVA: İKİNCİ MAÇTA DA AYNI PERFORMANSI SERGİLEMELİYİZ

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Hristina Vuchkova ise ikinci maçı da kazanarak Dörtlü Final'e kalmak istediklerini aktardı.

        Karşılaşmadaki performanslarını sürdürmek istediklerini anlatan Bulgar voleybolcu, "VakıfBank çok güçlü bir takım, çok deneyimli oyuncuları var. Bu yüzden ilk sayıdan son sayıya kadar odaklanmamız gerekiyordu. 2023'te kaybettiğimiz maçı unutmamamız lazım. Önümüzde yarı final maçları var. Umarım böyle devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

        Dörtlü Final organizasyonunun İstanbul'da düzenlenecek olmasının kendilerini motive ettiğinin altını çizen Vuchkova, şunları kaydetti:

        "Dörtlü Final, İstanbul'da düzenleneceği için kendimizi motive hissediyoruz. Ancak şu an bunu düşünmüyoruz. Önümüze bakıyoruz. İkinci maçta da aynı performansı sergilemeliyiz. Çünkü VakıfBank çok tehlikeli bir takım olabiliyor. İkinci maçtan sonra yarı finali kutlayabiliriz."

        Müsabakadaki atmosferin çok iyi olduğunu vurgulayan Hristina Vuchkova, "Skor 25-24'ken atmosfer zorlayıcı olabiliyor. Bir sonraki maçı evimizde oynayacağımız için mutluyum. Taraftarlarımızın bizi desteklediğini biliyorum. İkinci maçta da onlarla birlikte kutlama yapmak için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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