Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e davet
Hülya Avşar, kendisiyle tenis oynamak isteyen Demet Özdemir'e davette bulundu
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen ve tenis kıyafetine benzer bir elbise seçiminde bulunan Demet Özdemir, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna; "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım" yanıtını vermişti.
Demet Özdemir'in bu sözlerine Hülya Avşar'dan yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından Demet Özdemir'e seslenen Hülya Avşar; "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak olan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum seni Demetcim. Çok mutlu olurum" dedi.