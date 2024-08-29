Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e davet

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen ve tenis kıyafetine benzer bir elbise seçiminde bulunan Demet Özdemir, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna; "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım" yanıtını vermişti.