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        Haberler Magazin Hülya Avşar'dan, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'ya: Aşklarım

        Hülya Avşar'dan, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'ya: Aşklarım

        Hülya Avşar, "Aşklarım" dediği eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile akşam yemeğinde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 08:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:08
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        "Aşklarım"
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        Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, boşanmalarına rağmen dostluklarını koruyan nadir çiftlerden biri olarak öne çıkıyor. İkili, kızları Zehra ile birlikte bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Öte yandan, Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslım Kan ile katıldığı bir etkinlikte evlilik sorusuna açık bir yanıt verdi. "Bunları konuşmak için çok erken, niyetim yok" diyerek şu an için evlilik düşüncesinin olmadığını belirtmişti.

        Fotoğraf: Instagram

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        #Hülya Avşar
        #kaya çilingiroğlu
        #Zehra Çilingiroğlu
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