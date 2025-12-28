Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Hülya Avşar ile Özge Özberk, gösteri maçına çıktı - Magazin haberleri

        Hülya Avşar ile Özge Özberk, gösteri maçına çıktı

        Hülya Avşar ile Özge Özberk, Hülya Avşar Cup'ın gösteri maçını yaptı. Avşar; "Herkesin üzüntüsüyle üzülüp, herkesle sevinerek güzel bir sene geçirdik. Daha iyi bir yıl olsun" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 23:19 Güncelleme: 28.12.2025 - 23:19
        Gösteri maçına çıktılar
        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Hülya Avşar ile Özge Özberk, Bostancı'daki Clubsporium'da Hülya Avşar Cup'ın gösteri maçını yaptı. Basın mensuplarıyla sohbet gerçekleştiren Özberk ile Avşar, kısaca soruları yanıtladı.

        Hülya Avşar; "Bu gün tenis turnuvasının son günüydü. Gösteri maçını yapalım dedik. Sobalarda da problem var. Üşüdük burada" dedi. Avşar, ardından; "Ben Özge'nin tenis oynadığını duyunca çok sevindim. Artık sosyal medyada paylaşmıyorum tenis oynadığımı ama yine oynuyorum, siz görmüyorsunuz" ifadesinde bulundu.

        Yeni yıl dileklerinden de bahseden Hülya Avşar; "Herkesin üzüntüsüyle üzülüp, herkesle sevinerek güzel bir sene geçirdik. Daha iyi bir yıl olsun" diye konuştu. Geçtiğimiz haftalarda 10 milyon TL'lik aracıyla yaptığı kaza sorulunca ise Hülya Avşar, "Araba olayını geçelim şimdi. Tenis konuşalım." diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Özge Özberk ise kısaca "Son gün final. Umarım, güzel bir yıl olur hepimiz için" diyerek ısınmaya devam etti.

        #Hülya Avşar
        #Tenis
        #özge özberk
