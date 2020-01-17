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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, kızları Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü Etiler'deki bir mekanda yedikleri akşam yemeğinde kutladı. Mekandan önce Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve annesi Gülümser Çilingiroğlu ayrıldı.

Hülya Avşar, kızları Zehra'nın doğum günü olduğunu söyleyerek, "Bu akşam hep beraber ailecek kızımızın doğum gününü kutladık" şeklinde konuştu.

ARKADAŞI BOMBAYI PATLATTI

Son zamanlarda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile tekrar bir araya gelebileceği ve bununla ilgili sık sık esprili de olsa açıklamalar yapan Hülya Avşar'a gazeteciler, "Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?" diye sorunca Avşar’ın arkadaşı bombayı patlattı.

"EVLİLİK İÇİN YAZI BEKLEYİN"

Evlilik sorularına Hülya Avşar gülerken, arkadaşı, "Evlilik için yazı bekleyin" yanıtını verdi. Kaya Çilingiroğlu'nun "Belki projede ben de olurum, bekleyin" sözleri evlilik iddialarını güçlendirdi.

"ŞIK GİYİNMEME GEREK YOK"

Avşar, son günlerde kıyafetlerinin eleştirilmesine de açıklık getirdi. Avşar, "Ben zaten sade giyiniyorum. Bir stilist ile çalışmıyorum ama kendimi başka kıyafetlerle kapatmak istemiyorum. Ben zaten benim yani, çok fazla şık giyinmeme gerek yok. Eleştirenlere de eyvallah, canları sağ olsun diyorum" açıklamasını yaptı.