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Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar kimdir? Hülya Avşar'ın dizileri, filmleri, albümleri

Hülya Avşar, Masumiyet dizisi ile FOX TV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıktı. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Hülya Avşar aynı zamanda birçok albüme ve şarkıya da imza attı. Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar kimdir? Hülya Avşar'ın dizileri, filmleri, albümleri...

Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar kimdir? Hülya Avşar'ın dizileri, filmleri, albümleri

Hülya Avşar, yeni dizisi ile yeniden ekranlarda yerini aldı. Güzellik yarışması ile ünlenen Hülya Avşar, şarkıcılık, oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra tenis de oynamaktadır. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinde Zehra isminde bir kızı vardır. Peki Hülya Avşar kaç yaşında? Hülya Avşar kimdir? İşte Hülya Avşar hakkında merak edilen detaylar...

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963, Edremit),Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucudur.

Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur. Babası Celal Kürt ve annesi Emral ise Türk kökenli bir aileye mensuptur. Anne tarafı Yörük ve Girit göçmeni, baba tarafı ise Kayseri-Pınarbaşı'ndan Kars-Ardahan'a göç eden Kürtleşmiş bir Türkmen aşiretidir.

Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1983) fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.

Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. "Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Klip, Hülya Avşar'ın popo sallama sahnesi başta olmak üzere daha pek çok sahnesi ile bir kült haline geldi.

Klip, feministlerin tepkisini topladı, ancak ikinci klip "Yürü Ya Kulum" oldukça feminist ve erkek karşıtı bir klip oldu. Albümden üçüncü klip bir Suat Suna şarkısı olan "Sensiz Kaldım" parçasına çekildi. Şarkı oldukça beğenildi ve pek çok kişi tarafından Avşar'ın söylediği en iyi şarkı olarak görüldü.Yarası saklım albümü 1,1 milyon satış yaparak kariyerindeki en çok satan albümü oldu. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

1998 yılında yayınladığı Hayat Böyle albümüyle müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. "Aradın Mı" adlı Serdar Ortaç parçasıyla o yıl her yerde dinlendi. Şarkının klibinin de beğenilmesi üzerine, "Aradın Mı", Hülya Avşar'ın "Bu Gece Uzun Olacak"tan sonra en çok bilinen şarkısı oldu. Albümden ikinci klip "Ah Be Güzelim" parçasına çekildi. Sanatçı, bu şarkıyla da başarı sağladı.

2002 yılında söz-müzik Sezen Aksu imzalı “yar senin derdin ne” parçasını, söz müzik İlhan Şeşen imzalı Aşıklar delidir albümüyle yayınladı. Gülşen imzalı Alnının yazısı 2002 yılında radyolarda en çok yayınlanan şarkılardan olmuştur. İlhan Şeşen imzalı Delilerin delisi adlı şarkısı Hülya Avşar Show un jenerik müziği olarak klip çekilmiştir.

2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görüldü. Hülya Avşar, Günaydın'da köşe yazarlığı yaptıktan sonra, Show TV'de Hülya Avşar Show'u yaptı. Medyapım tarafından talk show formatında yayınlanan programının yönetmenliğini Birkan Uz ve Uğur Aksay yaptı. Avşar Show aynı zamanda Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan 16/9 mm sinematografik formattaki dijital rejili seti ile çekilen show programı olma özelliğini taşımaktadır.[kaynak belirtilmeli] Avşar, TV şovuyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyunundan başka, reklam filmlerinde oynadı ve hâlâ Hülya adlı aylık derginin editörlüğünü yapmaktadır.

2001 yılında kendi adını taşıyan Hülya Avşar by H markasını kurmuştur. Kendisinin de üzerinden çıkarmadığı siyah-beyaz düz basic t-shirtler web sitesi www.byh.com.tr üzerinden satışa sunulmaktadır. Spora ve tenise tutkunluğuyla bilinen Avşar'ın 2001 yılından bu yana kendi adını taşıyan Hülya Cup tenis turnuvası düzenleyerek buradan elde ettiği gelirle eğitime destek vererek çocuklara burs ve tenis imkânı kazandırmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

İlk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile yaptı ve iki yıl evli kaldı. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra (d. 1998) isminde bir kız çocuğu sahibidir. Çift, 2005 yılında boşandı. Kendisi sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. Kaya Çilingiroğlu'ndan boşandıktan sonra bir süre iş adamı Sadettin Saran ile beraber olmuştur. Annesi Emral Avşar, 6 Şubat 2009'da kanserden ölmüştür. 24-25 Ağustos 2009 tarihlerinde Milliyet'te yayımlanan röportajında Kürt açılımını hakkında görüşlerini bildirmesiyle hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle soruşturma açıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, Avşar hakkında takipsizlik kararı verdi.

ALBÜMLERİ

1988: Her şey Gönlünce Olsun
1990: Hatırlar mısın?
1991: Hülya Gibi
1993: Dost Musun Düşman Mı?
1995: Yarası Saklım
1998: Hayat Böyle
2002: Aşıklar Delidir
2009: Kişiye Özel-HauteCouture
2013: Aşk Büyükse
Single'ları
2000: Sevdim
2011: Geçmiş Olsun
2017: Sen Olmazsan (Rafet El Roman ile birlikte)
2019: Saymadım Kaç Yıl Oldu

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

İntibah (1982)
Sevginin Gücü (1993)
Süper Yıldız (1996)
Ah Bir Zengin Olsam (1999)
Savunma (2000)
Zümrüt (2004)
Kadın İsterse (2004)
Kadın Severse (2006)
Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015-2016)
Masumiyet (2021-)

YılFilmRolNotlar
1983KahırHülya
HaramHülya
Çelik MezarGül
1984Karanfilli NaciyeNaciye
TutkuHacer
Ömrümün Tek GecesiGülseren
YabancıHülya
KaptanMelike
Güneş DoğarkenNalan
AyşemAyşe
NefretHülya
1985Tele KızlarÇağla
Ölüm YoluZeynep
Mavi MaviSibel
SekreterHülya
Tapılacak KadınSabiha
Suçlu GençlikNeslihan
Paranın EsiriBaşak
1986Uzun Bir GeceGülsüm
Fatmagül'ün Suçu Ne?Fatmagül
Dağlı GüvercinAzize
Üç Halka 25Gülçiçek
KısrakHülya
Aşk HikayemizSevda
Alın YazımHülya
Sevda AteşiMaviş Gülcan
Mavi MelekBillur Elif
1987Yarın YarınŞeyda
Bir Kırık BebekGülizar
Çil HorozAyten
Geri DönGamze
Alamancının KarısıZeliha
ZiyaretArzu
1988AşıksınDeniz
HülyaHülya
MelodramEsra
1989Öğretmen ZeynepZeynep
FotoğraflarNeslihan
FaziletFazilet
1990Benim SinemalarımNesibe
1993Hasan BoğulduEmine
Berlin in BerlinDilber
1995Bir Kadının AnatomisiSibel
1999Salkım Hanımın TaneleriNora
2002Yeşil IşıkElif
2004Kalbin ZamanıBelkıs
2005İki Genç KızLeman
Hababam Sınıfı AskerdeZehra
2007Bir İhtimal Daha VarAlev
20118 Ülke 8 Yönetmen ve SinanHürrem Sultan
72. KoğuşFatma
2018SelfiHülya

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