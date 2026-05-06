        Haberler Objektife Takılanlar Hülya Avşar: Sokak röportajı benim için bitti - Magazin haberleri

        Hülya Avşar: Sokak röportajı benim için bitti

        Hülya Avşar, çekilen görüntülerin 'yanlış ve kopuk' yayımlandığını belirterek artık sokak röportajı vermeyeceğini açıkladı

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 20:05 Güncelleme:
        "Sokak röportajı benim için bitti"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Hülya Avşar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sokakta röportaj vermeyeceğini duyurdu.

        "HER ŞEY KÖTÜ YANSIYOR"

        Gazetecilerin sorularını yanıtlarken küçük bir sitemde bulunan Avşar, görüntülerin 'yanlış ve kopuk' yayımlandığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Çok fazla görüntü çekiyorsunuz ama alakasız kısımlar yayımlanıyor. Açılara dikkat edilmiyor, her şey kötü yansıyor. Bu da işimizi olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

        Sokakta yöneltilen soruların da çoğu zaman 'saçma' olduğunu belirten Avşar, "Bugüne kadar konuştum ama artık konuşmayacağım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sokak röportajı benim için bitti" dedi.

