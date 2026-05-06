Hülya Avşar: Sokak röportajı benim için bitti

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Hülya Avşar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sokakta röportaj vermeyeceğini duyurdu.

"HER ŞEY KÖTÜ YANSIYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlarken küçük bir sitemde bulunan Avşar, görüntülerin 'yanlış ve kopuk' yayımlandığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Çok fazla görüntü çekiyorsunuz ama alakasız kısımlar yayımlanıyor. Açılara dikkat edilmiyor, her şey kötü yansıyor. Bu da işimizi olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Sokakta yöneltilen soruların da çoğu zaman 'saçma' olduğunu belirten Avşar, "Bugüne kadar konuştum ama artık konuşmayacağım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sokak röportajı benim için bitti" dedi.