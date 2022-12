Yüzde 65 görme engelliydi! Bir büyütece hayatı sığdırdı!

Yanından ayırmadığı büyüteciyle ilkokulun ardından ortaokul ve lise eğitimini de tamamlayan Doğan, Ankara Gazi Üniversitesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri bölümünden mezun olup, 1998 yılında ilk görev yeri olan Manisa'ya atandı. Şu an Yunusemre ilçesi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapıyor.

"GÖNLÜM, HERKESİN BAŞARMASINI İSTİYOR"

Öğretmen olmak istediğini söylediği zaman engeli nedeniyle çevresindeki bazı kişilerin kendisine güvenmediğini kaydeden Doğan, "İlkokuldaki öğretmenim beni çok sever ben de onu çok severdim. Öğretmenlik mesleğini bana o sevdirdi. Öğretmen olmak istediğim zaman bana güvenmeyen çok kişi oldu. 'Sen öğretmen olamazsın, öğretmenlik yapamazsın' dediler. Ben inatla, hiç yılmadan o küçücük büyütece tüm dünyamı sığdırarak, mesleğimi elime almayı başardım. Gönlüm istiyor ki herkes başarsın, çünkü o kapasite her çocukta ve öğrencimde var. İnsanı yüceltmek için onlara destek olmalıyız. Çünkü her insan engellidir, her engellinin de sağlam insandan hiçbir farkı yoktur" dedi.