Hülya Koçyiğit: Birbirimizin ruhlarına dokunduk

Hülya Koçyiğit, duygularını şöyle sürdürdü: Birbirimizn ruhlarına dokunup yaralarımızı iyileştirmeye çalıştık. Yaşanan acıları unutmak imkansız ama bize; birlikte olmak, birbirimiz anlamak, dinlemek, acıyı bölüşmek ve paylaşmak iyi gelecek. Her zaman yanınızda olacağım.