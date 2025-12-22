Hülya Koçyiğit: İçimde ukde olarak kaldı

6'ncı Esenler Film Festivali, sinemanın estetik, teknik ve düşünsel boyutlarını bir araya getiren çok yönlü programıyla üçüncü gününde de sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, 'Onuruna Filmler' bölümü kapsamında bu yıl 'Jüri Özel Ödülü' kendisinin adına verilen efsane yönetmen Halit Refiğ'in Bir Türke Gönül Verdim filmi izleyiciyle buluştu.

Filmin ardından düzenlenen 'Bir Yorgun Savaşçı: Halit Refiğ' başlıklı panelde, usta yönetmenin sinemaya yaklaşımı ve Türk sinemasındaki yeri; usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Gülper Refiğ ve Suat Köçer'in katılımıyla ele alındı.

"REFİĞ POPÜLER KÜLTÜRE HİZMET ETMİYORDU"

Halit Refiğ'i zamanın ruhuna yelken açmış bir düşünce adamı olarak tanımlayan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı; "O, sıradan bir yönetmen, günün popüler kültürüne hizmet eden bir sinemacı değildi. Hem ülkesi hem de dünya için özgün fikirleri olan bir düşünce adamıydı. Ülkemizin yetiştirdiği nadide değerlerden biriydi. Sinema yoluyla insanlarla iletişime geçerek; bütün erdemleri, güzel düşünceleri, saygıyı, sevgiyi ve vicdanı paylaşmak istedi. O yorgun bir savaşçıydı. Zamanın ruhuna yelken açmış bir düşünce adamıydı. O günlere değil, bugünlere seslenmek istedi."