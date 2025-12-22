Hülya Koçyiğit: İçimde ukde olarak kaldı
Esenler Film Festivali kapsamında düzenlenen panelde konuşan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Halit Refiğ'in kaleme aldığı senaryoda 'Berrin Menderes' karakterini canlandırmak istediğini ancak 'Şeytan Aldatması' filminin hayata geçirilemediğini belirterek, "Bu rol içimde ukde kaldı" ifadelerini kullandı
6'ncı Esenler Film Festivali, sinemanın estetik, teknik ve düşünsel boyutlarını bir araya getiren çok yönlü programıyla üçüncü gününde de sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, 'Onuruna Filmler' bölümü kapsamında bu yıl 'Jüri Özel Ödülü' kendisinin adına verilen efsane yönetmen Halit Refiğ'in Bir Türke Gönül Verdim filmi izleyiciyle buluştu.
Filmin ardından düzenlenen 'Bir Yorgun Savaşçı: Halit Refiğ' başlıklı panelde, usta yönetmenin sinemaya yaklaşımı ve Türk sinemasındaki yeri; usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Gülper Refiğ ve Suat Köçer'in katılımıyla ele alındı.
"REFİĞ POPÜLER KÜLTÜRE HİZMET ETMİYORDU"
Halit Refiğ'i zamanın ruhuna yelken açmış bir düşünce adamı olarak tanımlayan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı; "O, sıradan bir yönetmen, günün popüler kültürüne hizmet eden bir sinemacı değildi. Hem ülkesi hem de dünya için özgün fikirleri olan bir düşünce adamıydı. Ülkemizin yetiştirdiği nadide değerlerden biriydi. Sinema yoluyla insanlarla iletişime geçerek; bütün erdemleri, güzel düşünceleri, saygıyı, sevgiyi ve vicdanı paylaşmak istedi. O yorgun bir savaşçıydı. Zamanın ruhuna yelken açmış bir düşünce adamıydı. O günlere değil, bugünlere seslenmek istedi."
Usta yönetmenin öngörüsü sayesinde Altın Portakal aldığını anlatan Koçyiğit, Karılar Koğuşu filminde Perihan Savaş’ın canlandırdığı Hanım karakterini beğendiğini; ancak Refiğ'in Töze karakterinde ısrar ettiğini söyledi.
"İÇİMDE UKDE OLARAK KALDI"
Berrin Menderes'i canlandırmak istediğini usta yönetmenle paylaştığını ve Refiğ'in bu fikir üzerine çok güzel bir senaryo yazdığını belirten Koçyiğit, "Muhteşem bir senaryo yazdı. Ancak o dönem ben de sinemacı olarak çaldığım kapılardan olumlu dönüş alamadım. Bu nedenle 'Şeytan Aldatması' filmi çekilemedi ve içimde ukde olarak kaldı" dedi.
"AGRESİF KARAKTERLER BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
Türk sinemasında son dönemde yer alan karakterleri gerçekçi bulup bulmadığı sorusuna yanıt veren Koçyiğit, dizi izleyicisi olmadığını belirterek şunları söyledi; "Kanallar arasında gezinirken gözümün takıldığı, şaşırdığım ve beğendiğim işler oluyor. Ancak günümüzde hayat şartları, insan ilişkileri ve var olma kaygıları insanları o kadar bunaltmış ki bu durum karakterlere de yansımış. Agresif, kıskanç, kavgacı, sürekli gizli işler peşinde olan karakterlerin izlenmesi beni rahatsız ediyor. Böyle olmamalı bence. Toplum içinde bu tarz insanlar olabilir ama herkes böyle değildir."