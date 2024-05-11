Hülya Koçyiğit'ten takipçilerine uyarı

Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, sosyal medya sayfasından bir açıklama yayımladı. Koçyiğit, kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesapları konusunda sevenlerini uyardı.

Hülya Koçyiğit şunları söyledi: Benim x (twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım ‘hulyakocyigitresmi’ profil adıyla Instagram’dır. Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım. Ve sahte hesaplar açıp, kıymetli zamanını bu işlere harcayanlara açıp kitap okumalarını, bilimden, sanattan, spordan faydalanarak ruhlarını beslemelerini sevgiyle tavsiye ederim.

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Hülya Koçyiğit'e ait olmayan paylaşım.