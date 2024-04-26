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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'Human' fotoğrafları Arter'de

        'Human' fotoğrafları Arter'de

        Dünyanın önde gelen fotoğraf ve sürdürülebilirlik ödülü Prix Pictet'nin onuncu edisyonu, Victoria & Albert Museum'daki ilk sergilenişinden sonra, 26 Nisan–27 Temmuz 2024 tarihleri arasında Arter ev sahipliğinde İstanbul'da izleyicilerle buluşuyor. Sanatçıların üretimleri, Human [İnsan] temasının çeşitli yönlerini etkin bir şekilde keşfetme olanağı veriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:18
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        'Human' fotoğrafları Arter'de
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        Dünyanın önde gelen fotoğraf ve sürdürülebilirlik ödülü Prix Pictet, 2008 yılında Pictet Group tarafından küresel sürdürülebilirlik gibi hayati bir meseleye fotoğrafın gücünden yararlanarak dikkat çekmek amacıyla kuruldu. Ödül, bugüne kadar her biri sürdürülebilirliğin belirli bir yönüne vurgu yapan on farklı tema altında verildi. Prix Pictet’nin onuncu edisyonu, Victoria & Albert Museum’daki ilk sergilenişinden sonra, 26 Nisan–27 Temmuz 2024 tarihleri arasında Arter ev sahipliğinde İstanbul’da izleyicilerle buluşuyor.

        Hoda Afshar
        Hoda Afshar

        Prix Pictet Human, ödülün onuncu döneminde finale kalan 12 seçkin fotoğrafçının yapıtlarına yer veriyor. Sanatçıların üretimleri, Human [İnsan] temasının çeşitli yönlerini etkin bir şekilde keşfetme olanağı veriyor. Finale kalan fotoğrafçıların her biri, kendi benzersiz yaklaşımlarıyla ortak paydamız olan insanlığı ve dünya üzerindeki etkileşimlerimizi keşfe çıkıyor. Seçilen portfolyolar belgesel, portre, manzara fotoğrafçılığının yanı sıra ışık ve süreç üzerine farklı denemeleri kapsıyor.

        Siân Davey
        Siân Davey

        Çalışma konuları, yerli halkların yaşadığı zorluklardan, çatışmadan, çocukluktan, ekonomik süreçlerin çöküşünden, insan yerleşimlerinin izlerine, sanayinin gelişmesine, çete şiddetine, sınır topraklarına ve göçe uzanıyor. Sanatçıların eserleri, gezegenin bekçileri olarak üstlendiğimiz rolü irdeliyor ve 15 yıl önceki başlangıcından bu yana Prix Pictet’nin temel kaygısı olan küresel sürdürülebilirliğin kritik konularına ışık tutuyor.

        Gauri Gill
        Gauri Gill

        2023 yılının Eylül ayında, Victoria & Albert Museum’da (uluslararası turnenin ilk ayağında) gerçekleşen törende Prix Pictet Human’ı kazanarak 100 bin İsviçre Frangı değerindeki ödülün sahibi olan sanatçının Hindistanlı fotoğrafçı Gauri Gill olduğu açıklandı. Gill, bağımsız jüri tarafından, 12 finalist arasından seçildi.

        Gill’in eserleri, sanatçının “aktif dinleme” olarak adlandırdığı, toplulukla birlikte ve topluluk aracılığıyla çalışmaya olan inancını vurguluyor. Gill, yirmi yılı aşkın süredir Kuzey Hindistan’ın batısındaki Racastan çölünde yaşayan topluluklarla ve son on yıldır da Maharaştra’daki yerli sanatçılarla yakından ilgileniyor.

        Federico Ríos Escobar
        Federico Ríos Escobar

        Victoria & Albert Museum’daki serginin kapanışında, Kolombiyalı fotoğrafçı Federico Ríos Escobar’ın PrixPictet Halkın Seçimi Ödülü’nün sahibi olduğu ve 10 bin İsviçre Frangı değerindeki ödülü kazandığı açıklandı.

        Ragnar Axelsson
        Ragnar Axelsson

        Ríos Escobar’ın çarpıcı fotoğrafları, anne babaları Kolombiya-Panama sınırında neredeyse geçilmez bir ormanlık alan olan tehlike dolu Darién Geçidi’ni aşmak için risklerle dolu bir göç yolculuğuna kalkışmış Güney Amerikalı çocukların trajik gerçekliklerini yansıtıyor. Halkın Seçimi Ödülü, halktan kişilerin finale kalan favori fotoğraflar için oy kullanmasına olanak vermek ve Prix Pictet’nin odaklandığı hayati konular etrafında daha fazla etkileşim yaratmak için veriliyor.

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        #Prix Pictet
        #Human
        #fotoğraf
        #sergi
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