Hümeyra'ya 'Onur Ödülü'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10–21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 39. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülleri sahipleri belli oldu.

Hümeyra

Müzisyen, besteci, söz yazarı, sinema ve tiyatro oyunculuğuyla yıllardır hep özgünlüğünü koruyan ve hayran kitlesini artıran 1969’da kendi besteleriyle yola çıktığı müzik kariyerinde birçok kez Altın Plak kazanan usta oyuncu oyuncu Hümeyra festivalde onur ödülü alacak isimlerden biri oldu.

Birsen Kaya

Sinemamızın ilk kadın yönetmen ve senaristlerinden Birsen Kaya ile sinema sanatımızın gelişmesi ve uluslararası tanıtımının yanı sıra ülkemizde telif hakları konusunda da yoğun çaba gösteren, 50 yıllık kariyerinde ithalatçılıktan yapımcılık ve dağıtımcılığa birçok alanda başarılı işlere imza atan Seher Karabol da onur ödülü alacak diğer isimler oldu.

Seher Karabol

Ödüller, 9 Nisan gecesi yapılacak 39. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde sunulacak.