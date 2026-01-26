Habertürk
        Humus tarifi: Evde kolay ve lezzetli humus nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Orta Doğu mutfağının dünyaya en büyük armağanlarından biri olan, nohut ve tahinin kadim dostluğunu zeytinyağı ve limonla taçlandıran humus, sofraların en sevilen ve en besleyici mezelerinden biridir. İpeksi kıvamı, damağa yayılan yoğun aroması ve üzerine gezdirilen kızgın yağıyla sadece bir başlangıç değil, başlı başına bir lezzet şölenidir. Hem pratik hazırlanışı hem de sağlıklı içeriğiyle vejetaryen ve vegan beslenmenin de gözdesi olan bu tarif, Hatay sofralarından dünya mutfaklarına uzanan köklü bir geçmişe sahiptir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 10:51 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:51
        Humus tarifi
        Humus, Arapça'da "nohut" anlamına gelir ve tarih boyunca Levant bölgesinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Günümüzde kahvaltıdan akşam yemeğine, sandviç içlerinden cips soslarına kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip olsa da, en güzel haliyle geleneksel meze sofralarında boy gösterir. İyi bir humus, kaşığa alındığında akıp gitmeyen ama boğazı da tıkamayan, pürüzsüz ve kremamsı bir dokuda olmalıdır. Tahinin kalitesi, nohudun iyi haşlanması ve sarımsak-limon dengesinin tutturulması, bu basit gibi görünen tarifi bir sanat eserine dönüştürür. Evde yapılan humus, katkı maddesi içermemesi ve damak zevkine göre özelleştirilebilmesi (pastırmalı, sucuklu veya tereyağlı) açısından hazır alınanlara kıyasla çok daha lezzetlidir.

        HUMUS MALZEMELERİ VE NOHUDUN HAZIRLIĞI

        Kusursuz bir lezzet deneyimi için Humus malzemeleri seçimi büyük önem taşır. Tarifin ana kahramanı olan nohut, mutlaka bir gece önceden ıslatılmalı ve ertesi gün yumuşayana kadar iyice haşlanmalıdır. Eğer zamanınız kısıtlıysa konserve nohut da kullanılabilir, ancak kuru nohudun haşlanarak yapılması lezzet derinliğini artırır. Nohudun kabuklarının soyulması, humusun pürüzsüzlüğü için uygulanan bir tekniktir; zahmetli olsa da, kabuksuz nohutla yapılan humus çok daha kremsi olur. Tahin, humusa o karakteristik tadını ve yağlı dokusunu veren ikinci önemli bileşendir. Çifte kavrulmuş veya yerli susamdan elde edilen kaliteli bir tahin, sonucun mükemmelliğini garantiler.

        Sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, kimyon ve tuz ise lezzet dengesini kuran diğer elemanlardır. Kimyon, hem nohudun gazını almak hem de o mistik Orta Doğu aromasını katmak için olmazsa olmazdır. Bazı tariflerde humusun rengini açmak ve kıvamını hafifletmek için çok az miktarda yoğurt eklense de, orijinal tarifte kıvam ayarlaması genellikle buzlu su veya haşlama suyu ile yapılır.

        TAHİN VE LİMON DENGESİYLE HUMUS YAPIMI

        Malzemeler hazırlandıktan sonra işin en keyifli kısmı olan birleştirme aşamasına geçilir. Humus yapımı için güçlü bir mutfak robotu veya blender en büyük yardımcınızdır. Haşlanmış nohutlar robota alınır ve püre haline gelene kadar çekilir. Bu aşamada nohutların tamamen parçalanması gerekir. Ardından tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu ve baharatlar eklenir. İşte burada "buzlu su" tekniği devreye girer. Robotta çekme işlemi sırasında malzemeler ısınabilir ve bu da humusun tadını bozabilir. Karışıma eklenen 1-2 parça buz veya buzlu su, hem humusun ısınmasını engeller hem de renginin daha açık, dokusunun ise daha kabarık ve kremsi olmasını sağlar.

        Tahin ve limon oranı tamamen kişisel damak zevkine göre ayarlanabilir. Kimisi daha ekşi, kimisi daha tahinli sever. Ancak ideal bir Humus tarifi için bu iki baskın tadın birbirini örtmemesi, nohudun tadıyla uyum içinde olması gerekir. Robotu çalıştırırken ara ara durdurup kenarlara yapışan malzemeleri spatula ile içeri itmek, homojen bir karışım elde etmek için önemlidir.

        HUMUS NASIL YAPILIR?

        Tüm malzemeler robottan geçirildikten sonra kıvam kontrolü yapılır. Humus nasıl yapılır sorusunun cevabı, "kaşıkla tabağa yayılabilecek yumuşaklıkta" olmalıdır. Eğer çok katıysa az miktarda su veya zeytinyağı, çok sıvıysa biraz daha tahin veya nohut eklenerek denge sağlanabilir. Hazırlanan humus, servis tabağına alınır. Bir kaşığın tersiyle ortadan kenarlara doğru dairesel hareketler yapılarak ortası çukur, kenarları yüksek bir havuz şekli verilir. Bu çukur, zeytinyağının ve süslemelerin yerleşeceği alandır.

        Humus, yapıldıktan sonra buzdolabında bir süre dinlendirilirse kıvamı biraz daha oturur ve lezzetler birbirine geçer. Ancak çok uzun süre bekletilirse kuruyabilir, bu yüzden servis etmeden kısa süre önce hazırlanması veya üzerinin streç filmle kapatılarak saklanması önerilir.

        SUNUM VE SERVİS ÖNERİLERİ

        Humusun lezzeti kadar sunumu da iştah açıcı olmalıdır. Humus yapılışı tamamlandığında, tabağın ortasındaki çukura bolca sızma zeytinyağı gezdirilir. Üzerine kırmızı pul biber, kimyon ve sumak serpiştirilir. İsteğe göre ince kıyılmış maydanoz, turşu dilimleri veya bütün haşlanmış nohut taneleriyle süslenebilir. Ancak humusu bir ziyafete dönüştüren asıl dokunuş, üzerine eklenen sıcak malzemelerdir.

        Tavada tereyağı ile kavrulmuş çam fıstığı, pastırma dilimleri veya sucuk parçaları, sıcak sıcak humusun üzerine döküldüğünde ortaya çıkan lezzet tarifsizdir. Sıcak yağın humusun soğuk dokusuyla buluşması, her lokmada farklı bir deneyim sunar. Yanında kızarmış pide, lavaş veya taze sebzelerle (havuç, salatalık) servis edilen humus, hem gözü hem de mideyi doyuran, sohbetli sofraların en sadık eşlikçisidir. Bu tarifle evinizde Hatay restoranlarını aratmayacak bir lezzet yakalayabilirsiniz.

