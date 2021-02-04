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HaberlerBiyografiHüner Coşkuner neden öldü, hastalığı neydi? - Ünlü şarkıcı Hüner Coşkuner kimdir, ölüm sebebi ne? Yaşı...
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Hüner Coşkuner kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? - Ünlü şarkıcı Hüner Coşkuner vefat sebebi ne? Kaç yaşındaydı

Ünlü şarkıcı Hüner Coşkuner'den acı haber. Geçtiğimiz saatlerde yoğun bakıma kaldırılan sanatçı, hayata gözlerini yumdu. Peki Hüner Coşkuner kimdir, neden vefat etti? İşte Hüner Coşkuner'in hayat hikayesi ve ölüm sebebi ile ilgili bilgiler...

Hüner Coşkuner neden öldü, hastalığı neydi? - Ünlü şarkıcı Hüner Coşkuner kimdir, ölüm sebebi ne? Yaşı...

Ünlü şarkıcı Hüner Coşkuner, nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Türk müziğinin sevilen sesi Hüner Coşkuner birçok albüme imza attı ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Hüner Coşkuner kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...

HÜNER COŞKUNER NEDEN VEFAT ETTİ?

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner’den hayranlarını üzecek haber geldi. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada 58 yaşındaki sanatçı yaşamını yitirdi.

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963'de İstanbul'da doğdu. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitti. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. Bu faaliyetler halen tarafınca devam ettirilmektedir.

İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır.

Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza atmıştır.
Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur. 1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır.

2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü büyük yankı uyandırdı. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır.

ALBÜMLERİ

Doğuş (1987)
Sakın Dönme Geriye (1989)
Beni Sevmeni İstiyorum (1990)
Gidemezsin (1991)
Haydi Tut Ellerimi (1992)
Gidiyor (1993)
Olamaz (1994)
Bir Evcilik Oyunu (1995)
Bir Hüner Coşkuner Klasiği (1996)
Beni Tek Sen Anlarsın (1997)
Ben Ölürüm (1998)
İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile) (1999)
Klasikler 2 (2000)
Vurgunum Sana (2002)
Geleceksen Gelme Yar (2005)
Nerede (2007)
Klasikler 3 (2009)
Güle Güle Git (2011)
Yeşilçam Klasikleri (2013)
Seni Acele Görmem Lazım (2015)

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