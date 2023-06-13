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Hünnap diğer adı nedir?

Beyin sağlığımızın korunmasını ve hafızamızın güçlenmesi açısından bulmacalar, bilmeceler, bilgi yarışmaları ve zekâ oyunları kurtarıcı görev görmektedir. Alzheimer riskinizi ve stresi azaltan bulmacalar büyük küçük herkesin ilgisini çekmektedir. Hünnapın diğer adı nedir? Eş anlamlısı ve diğer ismi nelerdir? İşte, detaylar.

Hünnap Diğer Adı Nedir?
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Özellikle yaşlılık döneminde oluşan unutkanlık problemlerini önlemek için harika bir yatırımdır. Konuşma diline ve el yazısına da katkısı büyüktür. Bir bütünlük oluşturduğundan dolayı kişiye tatmin edici etki sağlamaktadır. Bulmacalarda sıklıkla karşımıza çıkan bir soru da “hünnapın diğer adı nedir?” sorusudur. İşte, hünnapın diğer ismi ve eş anlamlısı.

Hünnap Diğer Adı Nedir?

Göz zevkimize hitap eden renkleriyle tam anlamıyla bir sağlık deposu olan hünnap meyvesinin ana vatanı Çin’dir. Cehrigiller familyasından olan hünnap, iri zeytin büyüklüğünde ve sert çekirdeklidir. Tat itibariyle hurmayı andırır.” Ölümsüzlük meyvesi” ve “Tanrı’nın hediyesi” sıfatlarlarıyla da anılan hünnap meyvesi, bolca vitamin ve mineral içerir. Antioksidanlar açısından da oldukça zengindir. İçeriğinde polisakkaritler, triterpenik asitler ve flavonoidler gibi antioksidan bileşenleri bulunur. Uyku ve kaygı üzerine de oldukça olumlu sonuçlara sahiptir. Alternatif tıpta kişinin dinginlik kazanması için kullanılır. Yüksek lif içeriğine sahip olduğundan dolayı hazmı kolay ve tok tutucudur. Saymakla bitmeyen faydaları bulunan bu meyvenin diğer adları utme ve çiğdedir.

Hünnap Diğer İsmi

Hünnap meyvesi zahmete sokmayan tüketim alternatiflerine sahiptir. İster çiğ, ister kurutularak tüketilebilir. Kurutulmuş hünnaplar genellikle tatlıları süsler. Çiğ olarak tüketildiklerinde ise tatları elmayı andırmaktadır. Hünnap meyvesi ağaç ve çalılarda büyümektedir. Olgunlaştığında ise renkleri kırmızı ya da mora döner. Tüm bu bilgilerin yanı sıra hünnap kelimesi genel kabul görmüş sözcük olsa da özellikle bulmacalarda diğer isimleri de sorulmaktadır. Hünnap meyvesinin diğer isimleri çiğde ve utmedir.

Hünnap Eş Anlamlısı

Genellikle bilgi yarışmalarında ve kelime oyunlarında bir sözcüğün eş anlamlısı sorulmaktadır. Özellikle kare ve çengel bulmacalarda bu sorulara daha sık rastlanmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız sözcüklerin dahi bilmediğimiz eş anlamlıları olabilir. Bunlardan birisi de hünnap meyvesidir. Hünnap meyvesinin eş anlamlıları çiğde ve utme olarak geçmektedir. Bulmacalarda yer alan kutucuklardaki boşluklara göre bu iki eş anlamlıdan birisini kullanabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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